Saeimas deputāts Gatis Liepiņš (JV) pērn deklarējis ienākumus 86 452 eiro apmērā, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Lielāko daļu ienākumu veidojusi darba alga Saeimā – 86 433 eiro. Papildus tam deklarēti arī procentu ienākumi no bankas 19 eiro apmērā.
Deklarācija liecina, ka deputātam pieder zeme ar ēkām Ogrē. Tāpat Liepiņa lietošanā ir 2021. gada izlaiduma vieglā automašīna “Opel”, savukārt īpašumā – 2015. gada izlaiduma “Volkswagen”.
Saskaņā ar deklarāciju deputātam pagājušā gada beigās bija parādsaistības 161 793 eiro apmērā. Vienlaikus Liepiņš nav uzkrājis līdzekļus privātajos pensiju fondos un viņam nav arī dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu.