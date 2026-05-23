"Nebija tā, ka viens Krauze visu izdomāja." Politiķis atbild uz skaļajiem pārmetumiem un atklāj, kuri piedalījās lēmumu izvērtēšanā
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka kokrūpnieku lietā izcēlies publisks konflikts starp Armandu Krauzi un ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru. Saeimas deputāts Armands Krauze TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja publiskajā telpā izskanējušos pārmetumus par valdības lēmumiem saistībā ar atbalstu nozarei.
Krauze atzina, ka šobrīd jūtas slikti, jo laikā, kad tika pieņemti attiecīgie lēmumi, viņš esot bijis pārliecināts, ka palīdzība nozarei ir nepieciešama. “Es tiešām pēc labākās sirdsapziņas pildīju savus pienākumus,” sacīja politiķis.
Viņš skaidroja, ka nozaru organizācijas toreiz iesniegušas datus un argumentus par sarežģīto situāciju, kā arī brīdinājušas par iespējamiem darbinieku atlaišanas riskiem reģionos.
Pēc Krauzes teiktā, lēmumu izvērtēšanā bijušas iesaistītas vairākas institūcijas un desmitiem cilvēku, tostarp Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja.
“Nav tā, ka tagad publiskajā telpā Krauze viens pats ir vainīgais un visu izdomāja,” viņš uzsvēra.
