"Nekur citur nav un nebūs tik labi!" Ņemot vērā situāciju pasaulē, latvieši dalās pārdomās, kur viņi justos visdrošāk
Kur šobrīd pasaulē patiesi iespējams justies droši? Par šo jautājumu noteikti domājuši daudzi no mums. Ņemot vērā situāciju pasaulē, diskusijas par drošību un nākotni arvien biežāk parādās arī sociālajos tīklos.
Vietnē “Threads” lasāma diskusija, kas aizsākās ar kādas sievietes pausto – apspriežoties ar vīru par iespējamu pārcelšanos, ja nejustos vairs droši mājās, abi secinājuši, ka šobrīd nav nevienas citas valsts, kas šķistu drošāka par Latviju.
Ieraksts izraisījis aktīvu diskusiju, kurā cilvēki dalās savās pārdomās.
Daļa uzsver, ka Latvija, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, joprojām ir droša vieta dzīvei, īpaši salīdzinājumā ar daudzām citām pasaules valstīm. Prieks, ka daudzi komentētāji piekrīt šim viedoklim, uzsverot, ka, neraugoties uz globālajiem notikumiem, Latvijā joprojām iespējams justies droši.
Savukārt citi norāda uz bažām par drošības situāciju reģionā un pasaulē kopumā, tādējādi iezīmējot arī piesardzīgāku skatījumu.
Lūk, iedzīvotāju pārdomas!
Jau ziņots, ka nesen visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.