Finanšu jautājumi nonāks pirmajā plānā. Dienas horoskops 14. septembrim
Auns
Diena var atnest vilinošus piedāvājumus par kopīgu darbu vai ieguldījumiem. Pat ja ideja šķiet riskanta, nesteidzies atteikties — mierīga analīze palīdzēs pamanīt slēptos plusus. Saruna ar senu draugu var iedot jaunu peļņas ideju vai paplašināt profesionālo kontaktu loku. Tematisku pasākumu vai konferenču apmeklējums sniegs iespēju satikt cilvēkus ar līdzīgām interesēm. Vakarā labi nodarboties ar sportu vai kādu aktīvu atpūtu, lai mazinātu spriedzi. Galvenais — neprovocē konfliktus, un diena būs patiešām auglīga.
Vērsis
Šodien īpaši svarīgi ieviest dažādību ierastajos uzdevumos: svaiga pieeja ienesīs dzīvību ikdienas darbos. Pamēģini mainīt darba gaitu vai piedāvā kolēģiem radošu ideju — tas stiprinās tavas pozīcijas un uzlabos noskaņojumu kolektīvā. Sarunas pie tējas tases var pāraugt interesantos kopīgos plānos. Labdarība vai palīdzība tiem, kam tā nepieciešama, dos sirdsmieru. Labs brīdis budžeta plānošanai un nelieliem, bet lietderīgiem pirkumiem.
Dvīņi
Tavas idejas šodien viegli gūs apkārtējo atbalstu. Ja tev priekšā tikšanās, prezentācija vai svarīgas sarunas, šī ir tava iespēja uzstāties pārliecinoši. Nebaidies piedāvāt drosmīgus risinājumus — pat neparasti projekti var saņemt “zaļo gaismu”. Draugi vai kolēģi var padalīties noderīgā informācijā, kas palīdzēs tuvākajā laikā. Vakarā būtu lieliski satikt tuvākos vai pavadīt laiku domubiedru kompānijā.
Vēzis
Dienas uzmanības centrā būs mājas un ģimenes jautājumi. Iespējamas nopietnas sarunas, kas palīdzēs izlīdzināt vecus pārpratumus vai izveidot ilgtermiņa plānu nākotnei. Tuvinieki novērtēs tavu rūpību un gādību, kas stiprinās uzticību. Labi pievērsties mājokļa labiekārtošanai — pat nelieli uzlabojumi radīs harmonijas sajūtu. Vakarā sarīko siltas vakariņas vai satiecies ar radiem, kurus sen neesi redzējis.
Lauva
Šī diena ir labvēlīga komandējumiem, svarīgām tikšanām un uzstāšanās reizēm plašākai auditorijai. Tavi vārdi būs pārliecinoši, un spēja iedvesmot piesaistīs vajadzīgos sabiedrotos. Neatsakies no jauniem paziņām — tie var pavērt iespējas karjerā vai radošajā jomā. Ja plāno parakstīt dokumentus vai slēgt līgumus, laiks ir ļoti piemērots. Vakarā noderēs pašizglītošanās vai iedvesmojoša lasāmviela. Galvenais — izvairies no pārsteidzīgiem lēmumiem, balsties uz faktiem.
Jaunava
Finanšu jautājumi nonāks pirmajā plānā. Pirms veikt lielu pirkumu vai ieguldījumu, rūpīgi izvērtē visus riskus: uzmanība atmaksāsies ar uzviju. Darbs prasīs koncentrēšanos, taču tu viegli tiksi galā, ja izveidosi skaidru plānu. Iespējamas patīkamas ziņas par prēmiju vai papildu ienākumiem. Vakarā palutini sevi ar mazu prieku — gardām vakariņām vai tikšanos ar draugiem. Atceries, ka veselība ir vērtība.
Svari
Tu būsi pilns enerģijas un šarma, kas palīdzēs gūt panākumus jebkurās pārrunās vai kopīgos projektos. Tava spēja klausīties un rast kompromisu nesīs reālu ieguvumu. Lielisks brīdis, lai uzsāktu jaunu sadarbību vai stiprinātu esošās partnerības. Draugi var piedāvāt interesantu brīvā laika pavadīšanu vai izbraucienu. Vakarā nododies iemīļotam hobijam — tas atjaunos spēkus un atnesīs prieku. Galvenais — neuzņemies pārāk daudz pienākumu vienlaikus.
Skorpions
Diena piemērota mierīgam ritmam un nosvērtam darbam. Mēģinājums pasteidzināt notikumus radīs vien lieku stresu, tāpēc labāk pievērsies sīkumiem un pabeidz iesākto. Neliela pastaiga vai laiks vienatnē palīdzēs sadzirdēt iekšējo balsi. Var atnākt patīkamas ziņas no draugiem vai negaidīta vēsts, kas mainīs plānus uz labo pusi. Vakarā pievērsies veselībai: viegli vingrojumi vai meditācija būs tieši laikā.
Strēlnieks
Šodien īpaši vērtīgas būs tikšanās ar domubiedriem un kopdarbs. Tavas idejas var iedvesmot komandu uz jaunu projektu. Kolektīvās diskusijas sniegs negaidītus risinājumus. Iespējami jauni paziņas, kas izrādīsies nozīmīgi karjerai vai mācībām. Pēc piesātinātas dienas atrodi laiku atpūtai, lai saglabātu možumu rītdienai. Nebaidies dalīties plānos — tuvinieku atbalsts būs spēcīgāks, nekā domā.
Mežāzis
Darba jautājumi var prasīt lielāku atbildību un nopietnu pieeju. Tā ir iespēja sevi apliecināt un iegūt vadības vai partneru uzticību. Jaunie uzdevumi palīdzēs atklāt slēpto potenciālu un tuvāk pievest pie karjeras izaugsmes. Centies saglabāt mieru pat tad, ja slodze pieaug. Vakarā labi parunāt ar tuviniekiem — viņu atbalsts dos pārliecību. Labs laiks ilgtermiņa finanšu un personīgo mērķu plānošanai.
Ūdensvīrs
Tavs prāts šodien atvērts jaunām zināšanām un iespaidiem. Lielisks brīdis mācībām, semināriem vai ceļojuma plānošanai. Tikšanās ar cilvēkiem no citām pilsētām vai valstīm paplašinās redzesloku un iedos svaigas idejas. Neatsakies izmēģināt ko neparastu — tas sniegs iedvesmu. Vakarā nododies iecienītam atpūtas veidam. Atceries: zinātkāre šodien ir tavs galvenais sabiedrotais.
Zivis
Intuīcija palīdzēs pieņemt pareizus lēmumus gan finanšu, gan personiskajos jautājumos. Var būt ziņas, kas saistītas ar naudu vai izdevīgiem piedāvājumiem, ko vērts rūpīgi izvērtēt. Atrodi laiku iekšējai pasaulei — meditācija, mūzika vai pastaiga palīdzēs saglabāt harmoniju. Tuvinieki var iepriecināt ar negaidītu pārsteigumu vai sirsnīgu atbalstu. Vakarā pārdomā nākotnes plānus un pieraksti svarīgas idejas. Galvenais — uzticies savām sajūtām, tās nepievils.