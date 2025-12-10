Neticama cena: sviests “Lidl” veikalos uz izķeršanu! 0
Rūpējoties par saviem klientiem šajā svētku sezonā, “Lidl” samazina sviesta cenu par 30% – tagad 180 g iepakojums ir pieejams tikai par 1,39 €. Svētku mielasta pagatavošanā sviests ir neaizvietojams: tas nepieciešams pīrādziņiem, cepumiem, kūkām, desertiem un arī sulīgam cepetim. Ar šo pieejamo cenu gatavošana daudzās mājsaimniecībās kļūst daudz brīvāka un radošāka, ļaujot pilnībā izbaudīt svētku ēdienkarti. Savukārt, lai svētku gatavošana būtu vēl aizraujošāka, “Lidl” piedāvā arī praktiskus un interesantus padomus, kā sviestu izmantot ārpus ierastajām receptēm.
Sviesta sasaldēšana ilgstošai uzglabāšanai
Lai arī bieži šķiet, ka sviests vienmēr jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto pēc iespējas ātrāk, patiesībā tas lieliski saglabājas arī saldētavā. Sālītais sviests saldētavā saglabā svaigumu līdz pat 12 mēnešiem, bet nesālītais sviests, aptuveni 4–6 mēnešus. To nevajag nekādā īpašā veidā sagatavot: pietiek sviestu atstāt tā oriģinālajā iepakojumā, cieši ietīt vēl vienā kārtā, piemēram, maisiņā vai hermētiskā traukā, lai tas neuzsūktu citus saldētavas aromātus. Tas ir svarīgi, jo sviests ir ļoti “jutīgs” un ātri pieņem svešas smaržas. Kad pienācis laiks to izmantot, vienkārši liec to ledusskapī un ļauj tam lēnām atlaisties. Ja nepieciešams mīksts sviests teju acumirklī, lielisks triks ir sasaldēto sviestu sarīvēt – mazie gabaliņi ātri sasils un kļūs mīksti vien dažu minūšu laikā.
Putotais sviests – grezna, bet vienkārša maltītes piedeva
Putotais sviests ir tas mazais kulinārais noslēpums, kas atrodams labākajos restorānos, taču mājās pagatavojams pavisam viegli. Nepieciešams tikai istabas temperatūrā mīksts sviests un mikseris. Sviestu puto aptuveni 4–5 minūtes, līdz tas kļūst gaišāks, vieglāks un gaisīgāks. Lai konsistence būtu īpaši krēmīga, var pievienot pāris pilienus piena, paniņu vai ūdens un turpināt putošanu – šis solis palīdzēs sviestam saglabāt mīkstumu arī ledusskapī. Pēc tam nāk jautrākā daļa – garšu pievienošana. Saldajām versijām lieliski noder medus, kļavu sīrups vai kanēlis, bet sāļām – ķiploki, lociņi, citrona miziņa vai pipari. Putotais sviests piešķir jaunu garšu grauzdiņiem, kartupeļiem, gaļai un pat tikko ceptiem pīrādziņiem.
Brūnais sviests jeb “beurre noisette” – aromāts ar šefpavāra efektu
Brūnais sviests ir viena no tām kulinārajām tehnikām, kas šķiet sarežģīta tikai līdz brīdim, kad to izmēģina. Patiesībā tas ir ļoti vienkāršs paņēmiens, kas sviestam piešķir izteiktu riekstu aromātu un dziļāku, bagātīgāku garšu. Lai to pagatavotu, nepieciešams sviestu lēnām izkausēt gaišā katliņā vai pannā, lai varētu redzēt izmaiņas. Vispirms tas izkusīs, tad sāks putot, un pēc brīža varēs manīt mazas brūnas nogulsnes – tās ir piena olbaltumvielas, kas piešķir sviestam tā īpašo aromātu. Tiklīdz sviests kļūst zeltaini brūns un virtuvē sāk izplatīties patīkama riekstu smarža, tas jāņem nost no plīts, lai nepiedegtu. Šo sviestu var izmantot ļoti daudzveidīgi: tas piešķir īpašu garšu cepumiem un kūkām, lieliski papildina pastu, zivis vai dārzeņus, un pat popkornam tas var piešķirt pārsteidzoši izsmalcinātu niansi. Brūnais sviests ir neliels kulinārs brīnums, kas ēdienus padara bagātākus un niansētākus – ideāli svētku maltītēm.
Garšaugu sviests – vienkārši pagatavojams aromātisks brīnums
Garšaugu sviests ir nākamais solis tiem, kas vēlas sviestu padarīt ne tikai garšīgu, bet arī īpaši aromātisku un restorāna cienīgu. Vispirms nepieciešams istabas temperatūrā mīksts sviests, kuru liek bļodā un ar karoti vai nelielu lāpstiņu rūpīgi iemīca, līdz tas kļūst viendabīgs un viegli formējams. Tad pievieno izvēlētos garšaugus vai citas piedevas – piemēram, ķiplokus ar pētersīļiem, lociņiem, citronu un melnajiem pipariem vai, saldajai versijai, brūno cukuru un kanēli. Sviestu kārtīgi iecilā, lai garšas vienmērīgi izkliedētos. Tālāk masu pārceļ uz cepampapīra vai pārtikas plēves, izlīdzina un sānu virzienā lēnām sarullē stingrā cilindrā. Plēves galus cieši savij kā konfektei, lai neveidojas gaisa kabatas. Garšaugu sviestu ievieto ledusskapī, kur tas sacietē un kļūst ērti griežams. Kad nepieciešams, atliek vien nogriezt šķēlīti un uzlikt uz karstas gaļas, grilētas zivis, dārzeņiem vai izmantot svaigai maizei. Vienkārši, ātri un izcili garšīgi.
Neatkarīgi no tā, vai sviests tiek izmantots cepumos, kūkās, putotajā versijā vai kā aromātiska piedeva dārzeņiem un gaļai, tas piedāvā daudzveidīgus veidus, kā papildināt ēdienkarti. Turklāt, izdevīga iepirkšanās ir vērtīga, tāpēc “Lidl” veikalos ne tikai sviestu, bet arī citus svētkiem un ikdienai nepieciešamos produktus var iegādāties par zemākajām cenām. To apstiprina pētījumu uzņēmuma “SeeNext” novembrī veiktais cenu pētījums, kas atzina “Lidl” kā izdevīgāko mazumtirgotāju. [1] Jo garda un bagātīga svētku maltīte – tas ir vērtīgi!
