10 dīvainas pazīmes, ka mirušais tuvinieks ir tev blakus – dažas liks tev just zosādu
Kad cilvēka dzīvē ienāk nāve, tas ir ļoti smags brīdis. Ir grūti pārciest tuva cilvēka aiziešanu, bet dažādu iemeslu dēļ gari mēdz sazināties ar dzīvajiem. Pat ja viņi fiziski ir prom, viņi joprojām var laiku pa laikam būt mūsu tuvumā. Kā?
Miruša tuvinieka klātbūtnes sajūta, ko dažreiz dēvē arī par sēru halucinācijām, ir izplatīta pieredze, kas parasti ir labvēlīga un mierinoša. Tā sniedz cilvēkam sajūtu, ka reiz mēs atkal tiksimies ar visiem saviem mīļajiem.
Tomēr, ja nekad neesi izjutis miruša tuvinieka klātbūtni, tad saskaroties ar pazīmēm, ka viņš ir tev tuvumā, tas var šķist satraucoši un pat biedējoši. Atceries – viņš sargā tevi!
1. Tu pēkšņi sajūti viņam raksturīgu smaržu
Kad tuvinieka gars ir tuvumā, tas var izpausties vairākos veidos. Viens no visizplatītākajiem veidiem ir smarža.
Kāda cilvēka smarža bieži vien ir visspēcīgākā saikne ar viņu. Tā var būt tabakas smarža vai iecienītākā aromāta smarža, vai pat jūsu iecienītākā ēdiena gatavošanas smarža. Sajūtiet un novērtējiet to. Tas ir vēstījums, kas tiek sūtīts tieši jums.
2. Viņi parādās jūsu sapņos
Kad guļam, mūsu zemapziņa ir atvērtāka garu pasaulei. Bieži vien mēs ļaujam tiem ienākt savos sapņos. Sapņi, kuros iesaistīti gari, mēdz būt neticami reālistiski.
Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ko tie varētu nozīmēt. Tas varētu būt vēstījums no viņsaules, kas, pēc daudzu ekstrasensu domām, var būt veids, kā viņi var jums paziņot, ka ir atraduši mieru.
3. Jūsu mantas nejauši pazūd
Var šķist, ka esi zaudējis prātu, kad atklāj, ka lietas stāv citur, nevis tur, kur tās noliki. Tas varētu būt kāds miris radinieks vai draugs, kas ar tevi jokojas.
Tas izklausās muļķīgi, bet tas, ka viņi ir miruši, nenozīmē, ka viņi ir zaudējuši vēlmi ar tevi pasmieties.
4. Jums ir neparastas domas, kas nav jūsu pašu
Tev var rasties domas, kas nešķiet līdzīgas tavējām – tavs iekšējais monologs pēkšņi ir tik svešs. Ja jūties tā, it kā tev būtu radusies sveša doma, velti laiku, lai par to padomātu. It īpaši, ja tavs iekšējais monologs sāk ar tevi runāt tā, it kā tas nebūtu tu pats.
5. Viņi paši piedalās savās bērēs
Daudzi garu pasaules speciālisti un ekstrasensi apgalvo, ka gari apmeklē viņu bēres. Tie klīst pa istabu, cenšoties mierināt savus mīļotos un dot viņiem zīmes, ka viss ir kārtībā. Bieži vien, tā kā cilvēki ir tik ļoti iegrimuši savās bēdās, šīs pazīmes paliek nepamanītas. Apmeklējot bēres, esiet atvērti zīmēm, ko tās sniedz.