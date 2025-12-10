Ilustratīvs attēls
10. decembris 2025
Statistika un jaunākie inflācijas dati rāda, ka pārtikas cenas Latvijā it kā krītas, tomēr lielākā daļa cilvēku veikalos to nejūt. Sociālajos tīklos un ikdienas sarunās regulāri izskan izbrīns par to, kā gan var runāt par cenu kritumu, ja iepirkumu grozs kļūst dārgāks un mazāks?

Daudzi atzīst, ka iepirkties pat “lielajos” veikalos jau teju vairs nav pa kabatai. Par šo izvērtusies diskusija vietnē “X”, kur pārmetumus saņem lielveikali “Rimi” un “Maxima”, pircēji ironizē – ka tur var iepirkties laikam tikai IT nozarē strādājošie.

Lūk, neliels ieskats tajā, kādus padomus dod vietnes “X” lietotāji, kā gudrāk un kur ieprikties. Protams, nav iztikts arī bez krietnas devas ironijas.

