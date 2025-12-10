“Jēga iet Rimi vai Maximā ir tikai cilvēkiem, kuriem ir kā minimums IT līmeņa algas!” Arvien biežāk izjūtam cenu spiedienu uz maciņiem 12
Statistika un jaunākie inflācijas dati rāda, ka pārtikas cenas Latvijā it kā krītas, tomēr lielākā daļa cilvēku veikalos to nejūt. Sociālajos tīklos un ikdienas sarunās regulāri izskan izbrīns par to, kā gan var runāt par cenu kritumu, ja iepirkumu grozs kļūst dārgāks un mazāks?
Daudzi atzīst, ka iepirkties pat “lielajos” veikalos jau teju vairs nav pa kabatai. Par šo izvērtusies diskusija vietnē “X”, kur pārmetumus saņem lielveikali “Rimi” un “Maxima”, pircēji ironizē – ka tur var iepirkties laikam tikai IT nozarē strādājošie.
Lūk, neliels ieskats tajā, kādus padomus dod vietnes “X” lietotāji, kā gudrāk un kur ieprikties. Protams, nav iztikts arī bez krietnas devas ironijas.
Bet kur citur iet, visur ir vienādi dārgi, ja vien neskrien katru produktu meklēt citā veikalā 🥹
— Cappy 🏳️🌈🇱🇻 (@cappytude) December 9, 2025
Automehāniķiem un celtniekiem?
— Inga Springe Nepareizā (@Ulddi) December 10, 2025
Megucis tirgoja manu veļas mazgājamo līdzekli par 5 eur lētāk nekā Drogas uz atlaidi. Šitos lielos pirkumus gan es nepaslinkoju paskatīt vairākos veikalos 😄
— Cappy 🏳️🌈🇱🇻 (@cappytude) December 9, 2025
Jaunākie programmētāji nepelna vairāk kā Maximas pārdevēja.
— GreatGirl (@TinderGirl4) December 9, 2025
Nu, varbūt viņam bija 3 gadus beidzies derīguma termiņš, es nepārbaudīju. 😄
— Cappy 🏳️🌈🇱🇻 (@cappytude) December 9, 2025
Man nav automašīnas, varu apmeklēt tikai veikalus, kas ir kājām sasniedzamā attālumā.
— Cappy 🏳️🌈🇱🇻 (@cappytude) December 9, 2025
jā sky jau sen vairs neliekas neamz tik dargs, ir smuki tiirs, plasham ejaam, neviens nespraucas virsu – ir feini 🙂
— Mareks (@lordramex) December 9, 2025
iepirkumu dienās miksēju vismaz 3 veikalus,pirms tam vai uz vietas esot salīdzinu internetā cenas,ok,esmu vēl nedaudz jauna un nedaudz sprigana un man ir enerģija tam,bet katru reizi iedomājos,kā ir tiem,kas fiziski nevar tik daudz rotēt apkārt un kam lētākā izvēle ir pa dārgu 😿
— LINDA (@lindahaka) December 10, 2025