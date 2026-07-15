Ne reizi gan neesot gribējis šķirties no Ainas – Guntis Ulmanis pirmo reizi pastāstījis par savām paralēlajām attiecībām 0
Iepriekš mediji vairākkārt vēstījuši par bijušā Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa privāto dzīvi, īpaši pēc tam, kad publiski izskanēja ziņas par viņa ārlaulības meitu Gunvilu un vēlāk arī jaunāko meitu Ketrīnu. Gadu gaitā šī tēma raisījusi gan sabiedrības interesi, gan dažādus minējumus, tostarp par eksprezidenta attiecībām ar bērnu māti Diniju un viņa laulību ar sievu Ainu. Līdz šim Ulmanis par šo jautājumu plaši nebija izteicies, taču tagad intervijā žurnālam “Privātā Dzīve” nolēmis pirmo reizi pats izstāstīt savu versiju par dzīvi divās ģimenēs.
Bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis intervijā žurnālam “Privātā Dzīve” beidzot atklāti runājis par savu privāto dzīvi, attiecībām ar jaunākās meitas Gunvilas mammu Diniju un to, kā viņa dzīvē izveidojušās divas ģimenes.
Ulmanis atzīst, ka viņa personīgā dzīve gadu gaitā vairākkārt kļuvusi par baumu, pieņēmumu un pārpratumu tematu. Tieši tāpēc viņš nolēmis pats publiski izstāstīt savu stāstu.
Sarunā ar žurnālu eksprezidents atklāj, ka ar Diniju iepazinies pirms 23 gadiem, laikā, kad universitātē lasījis lekcijas. Šajās attiecībās pasaulē nāca meita Gunvila. Vēlāk sabiedrībā izskanēja arī ziņa, ka ģimenē aug jaunākā meita Ketrīna.
Komentējot internetā izskanējušos pieņēmumus un aicinājumus veikt DNS pārbaudi, Ulmanis norāda, ka to nav darījis un neuzskata par nepieciešamu.
“Esmu viņas tēvs pēc būtības,” viņš saka, uzsverot, ka viņam būtiskākas par bioloģisku pierādīšanu ir rūpes, klātbūtne un attiecības ar bērnu.
Vienlaikus eksprezidents uzsver, ka šo gadu laikā nav pametis savu ģimeni un nekad nav apsvēris šķiršanos no sievas Ainas.
“Dzīvojam kopā ar sievu Ainu, un ne reizi nav bijusi doma ierosināt šķiršanos,” žurnālam saka Ulmanis, piebilstot, ka rūpējas par sievu un viņu nodrošina.
Lai arī Gunta Ulmaņa dzīvē izveidojušās divas ģimenes, viņš intervijā uzsver, ka nekad nav atteicies no cilvēkiem, kurus mīl.
Plašāk lasiet žurnāla “Privātā Dzīve” 15.jūlija numurā.