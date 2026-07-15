Mēnesnīcā šovasar vienīgo reizi izskanēs Riharda Lībieša “Plūsma//Iekšpus” 0
16. jūlijā plkst. 20.00 Turkalnē, kultūrvietā “Mēnesnīca”, šovasar pirmo un, iespējams, vienīgo reizi izskanēs ģitārista un komponista Riharda Lībieša koncertprogramma “Plūsma//Iekšpus”. Tā būs nepārtraukta 75 minūšu performance piecu mūziķu sastāvā.
Programmas iekšējā loģika ir plūsma – mūziķu savstarpēja klausīšanās, improvizācija un lēna pāreja no viena muzikāla motīva nākamajā. Tās iedvesmas avoti ir Latvijas daba, miers un ūdens skaņu sajūta, bet ritmisko un tembrālo pasauli papildina Rietumāfrikas mūzikas ietekmes, koras skaņojuma ideja, akustiski instrumenti un digitāli skaņas efekti. Koncertprogramma virzās no klusuma un gandrīz nemanāmas kustības līdz ritmiskiem uzplaiksnījumiem, balss epizodēm un plašam ansambļa skanējumam.
“Šī programma ir radusies no vairāku gadu darba ar meditatīvu klausīšanos, improvizāciju un klātbūtnes sajūtu koncertā. Mani interesē brīdis, kurā mūzika vairs nav tikai priekšnesums, bet kļūst par telpu, kurā gan mūziķi, gan klausītāji var uz brīdi apstāties un ieklausīties. “Mēnesnīcā” tas var notikt ļoti organiski — dabas, vakara un apkārtējā klusuma klātbūtnē,” stāsta Rihards Lībietis.
Koncertprogrammu izpilda piecu mūziķu sastāvs: Rihards Lībietis – akustiskā ģitāra un kompozīcija, Sigvards Dižais – sitaminstrumenti, Ēriks Miezis – vibrofons, Toms Kursītis – kontrabass un balss, kā arī Aleksis Pusts – ģitāra.
Rihards Lībietis ir viens no spilgtākajiem Latvijas instrumentālās mūzikas autoriem – ģitārists, komponists un producents, kura rokraksts veidojies solo darbos, Rihards Lībietis Orchestra sastāvā, kā arī sadarbībās ar Lindu Leen, Raimondu Tigulu, The Originals un citiem māksliniekiem. Divi mūziķa albumi, “Scream, Breathe, Cry” un “Willful Blindness”, saņēmuši nominācijas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons”.
Kultūrvieta “Mēnesnīca” atrodas Turkalnē un veidota kā vieta dabas, mūzikas un klausītāju klātbūtnes mijiedarbībai. Klausītāji aicināti ņemt līdzi piknika segas, jogas paklājus, pledus vai spilvenus, lai koncertu varētu piedzīvot brīvākā, sev ērtā veidā – arī guļus, ar aizvērtām acīm, ļaujot skaņai kļūt par daļu no vakara.
Pasākuma laikā darbosies Turkalnes Muižas tirgotava un būs iespēja baudīt ceremoniālo kakao un šokolādi no “Rūgts”. Biļetes pieejamas www.menesnica.lv.