“Nē, nekādā gadījumā nedrīkst!” “GASO” vadītāja skaidro, ko drīkst vai nedrīkst darbinieki, ierodoties mājokļos 0
Saistībā ar neseno traģisko negadījumu Torņakalnā TV24 raidījumā “Dienas personība” aktuālo situāciju komentēja AS “GASO” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.
Viņa norāda, ka darbiniekiem nav tiesību uzlauzt durvis, taču ir tiesības iekļūt dzīvoklī. Praksē gan viss mēdzot notikt citādi, un situācijas esot dažādas. Reizēm talkā tiekot pieaicināti citu dienestu darbinieki. Uzņēmums ir rosinājis izmaiņas normatīvos, lai paplašinātu darbinieku pilnvaras, taču pagaidām tas nav sniedzis cerēto efektu.
Plašāk skatiet VIDEO.