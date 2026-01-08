“Nē, nekādā gadījumā nedrīkst!” “GASO” vadītāja skaidro, ko drīkst vai nedrīkst darbinieki, ierodoties mājokļos 0

LA.LV
17:06, 8. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Saistībā ar neseno traģisko negadījumu Torņakalnā TV24 raidījumā “Dienas personība” aktuālo situāciju komentēja AS “GASO” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes?
Lasīt citas ziņas

Viņa norāda, ka darbiniekiem nav tiesību uzlauzt durvis, taču ir tiesības iekļūt dzīvoklī. Praksē gan viss mēdzot notikt citādi, un situācijas esot dažādas. Reizēm talkā tiekot pieaicināti citu dienestu darbinieki. Uzņēmums ir rosinājis izmaiņas normatīvos, lai paplašinātu darbinieku pilnvaras, taču pagaidām tas nav sniedzis cerēto efektu.

Plašāk skatiet VIDEO.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Rīgas mērs apsekojis numuriņus, kuros izmitināti Bauskas ielas ēkas iedzīvotāji: Neredzēju nekādus “dzīvniekus”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Bauskas ielas iedzīvotāju liktenis vēl nav zināms: priekšā svarīgi lēmumi par sprādzienā cietušajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.