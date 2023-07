Dace Lielā. Pludmale I. 2023. Audekls/akrils. 130×195 Publicitātes foto

Izstāde bez pārsteigumiem Ieteikt







Daina Šulca, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Daces Lielās izstāde “Gleznas” galerijā “Daugava” apskatāma no 5. jūlija līdz 5. augustam. Izstādes laiku plānots pagarināt, un skatītāji Daces Lielās mākslas darbus, iespējams, varēs skatīt arī septembrī.

Daces Lielās gleznas var atpazīt pēc otas triepieniem, kas sākas ar punktveida krāsas sabiezinājumu un aizvijas vieglā, elegantā, tonālā līnijā, ūdeņu un liedaga vir­smām iegūstot virmojošu spīdumu, gaismas atblāzmu un kustības ilūziju.

Mākslinieces izstādēm gadu no gada galerijā “Daugava” ir viens un tas pats nosaukums “Gleznas”, un šī izstāde ir kā turpinājums Daces Lielās stāstam par Latvijas dabu gleznošanas tehnikas un tematiski mākslinieciskajā izpildījumā.

Dace Lielā glezno ar akrila krāsām uz audekla, un viņas dabas sērijas gleznu formāti ir lieli un horizontāli. Mākslinieces nemainīgais stils kalpo kā viņas vizītkarte vai zīmols un apliecina drošu un paliekošu vietu Latvijas gleznotāju kopainā.

Latvijas daba un mākslinieces vērojums

Daces Lielās talants slēpjas unikālā spējā ieraudzīt tikai Latvijas dabai raksturīgo. Skatoties mākslinieces gleznas, nav šaubu – tā ir Latvija un pat ne Igaunija vai Lietuva. Māksliniece glezno to, ko redz, un to, ko zina par Latvijas mežiem, ūdeņiem un debesīm.

Interesantas ir sajūtas, skatoties šīs izstādes ekspozīciju, kur izliktas jaunākās 2023. gada gleznas. Tās nepārsteidz. Daces Lielās ieliktais ziņojums viņas mākslas darbos ir noskaņas fiksācija ainavā un ne tik daudz Latvijas brīnišķīgās un skaistās dabas atveidošana, kas vairāk vērojama viņas iepriekšējo gadu darbos.

Šī gada izstāde ir nesarežģīts vēstījums par Latvijas ūdeņiem. Rodas iespaids, ka gleznās redzamos skatus māksliniece vērojusi no malas, neiegrimstot un nesavienojoties ar dabas enerģiju un neiekļaujoties tajā. Te nav gleznota cilvēka un dabas mijiedarbība. Daba ir pati par sevi – mierīga un spēcīga. Tās ir gleznas par to, ko daba var sniegt cilvēkiem, izstarojot savu enerģiju un estētiskās vērtības, un tās nav gleznas par to, ko cilvēks var sniegt dabai. Cilvēks šajās gleznās ir tikai gudrs vērotājs. Izstādes galvenais tēls ir ūdens, bez kura dzīvība uz Zemes nav iespējama.

“Ezers”, “Jūrmala” un “Pludmale”

Tik vienkārši un precīzi ir darbu nosaukumi šī gada izstādē. Ūdeņu virsmas un pludmales dažādība attēlota septiņās gleznās. Gleznas ir ļoti skaidras, ar tēliem nepiesātinātas dabas ainavas, kas pirmām kārtām apliecina mākslinieces augsti profesionālo tehniku uzgleznot ezera un jūras ūdeņu atšķirības dažādos diennakts laikos, meistarīgi iestrādājot debess, gaismas un saules atspīdumus.

Šajās gleznās nav noslēpuma, vēlēšanās atrast nezināmo vai ieraudzīt neparasto.

Daces Lielās izstāde “Gleznas” galvenokārt ir ūdens fiksācija gaismas rotaļās, uzgleznojot nepārprotamu ezera ūdeni, kura dziļumā nojaušama ūdensaugu klātbūtne. Uz tā virsmas ūdensrožu iegareni apaļās lapas, iekļāvušās kopējā gaismas spīdumā, kontrastē ar tālumā redzamo krūmāju, kokiem un tikko jaušamām ēkām ezera otrā krastā.

Skarbāka, plašāka un skaidrāka ir ūdens virsma gleznās “Pludmale”, kur pat jūt sāls un sakarsušo smilšu klātbūtni.

Skatītājs ir patērētājs

Mēs apmeklējam izstādes, lai rastu jaunus iespaidus, apbrīnotu, gūtu pārsteigumu. Māksla mēdz būt ļoti skaista, un skaistums vienmēr ir piesaistījis cilvēkus.

Daces Lielās izstāde “Gleznas” nomierina. Tā it kā sniedz atbildi uz jautājumu – ko es šoreiz vēlos pateikt par Latvijas dabu?

Ar ūdens tēlu Dace Lielā ir radījusi meditatīvas, nomierinošas ainas, kas ir kā pretstats mūsdienu stresa un straujā ritma pilnajai dzīvei pilsētā. Gleznas ataino jūras plašumu, lauku klusumu un mieru, ar ūdens palīdzību radot svaiguma un veldzes klātbūtni. Gleznas apliecina, ka dzīve var būt arī tāda – klusa, mierīga un nemainīga.