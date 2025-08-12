Kremļa kļūda, kas var dārgi maksāt – Baku apsver palīdzības sniegšanu Kijevai 0
Vladimira Putina attiecības ar Azerbaidžānu piedzīvo strauju sabrukumu. Pēc virknes Krievijas triecienu Azerbaidžānas enerģētikas objektiem Ukrainā, Baku varētu apsvērt soli, kas Maskavai būtu īsta ģeopolitiskā katastrofa – sākt piegādāt Ukrainai militāros ieročus, informē ārzemju medijs.
Pēdējais uzbrukums notika piektdien, kad pieci Irānas ražotie droni trāpīja naftas noliktavai Odesas reģionā. Rezultātā izcēlās liels ugunsgrēks, tika sabojāts dīzeļdegvielas cauruļvads un smagi ievainoti četri uzņēmuma darbinieki.
Otrais trieciens dažu mēnešu laikā
Šis bija jau otrais Krievijas uzbrukums Azerbaidžānas enerģētikas infrastruktūrai Ukrainā pēdējo divu mēnešu laikā. Jūnijā tika bombardēta gāzes sadales stacija netālu no Orlivkas – būtiska Transbalkānu cauruļvada daļa, caur kuru Azerbaidžānas gāze nonāk Ukrainā.
Azerbaidžānas valdības avoti medijam “Caliber.az” apstiprinājuši, ka Maskava “sistemātiski” mērķē uz Baku īpašumiem Ukrainā. Viņi brīdina – ja šie uzbrukumi turpināsies, Azerbaidžāna varētu mainīt līdzšinējo neitralitātes politiku un pieņemt lēmumu par ieroču piegādēm Kijevai.
Svētdien situāciju apsprieda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un viņa Azerbaidžānas kolēģis Ilhams Alijevs. Abi līderi stingri nosodīja Krievijas uzbrukumus un apliecināja gatavību turpināt ciešu sadarbību enerģētikas jomā.
Pirms 2022. gada Baku Ukrainai bija piegādājusi dronus un bruņumašīnas, taču pēc pilna mēroga iebrukuma Azerbaidžāna oficiāli ievēroja neitralitāti un no palīdzības sniegšanas atturējās.
Tomēr humānā palīdzība ir bijusi ievērojama – enerģētikas aprīkojums, finansiāls atbalsts un infrastruktūras atjaunošana vairāk nekā 40 miljonu ASV dolāru apmērā. Tagad šī piesardzīgā politika var tikt pārskatīta.
Ko tas nozīmē Maskavai?
Ja Azerbaidžāna tiešām sāks palīdzēt Ukrainai, tas ne tikai palielinās spiedienu uz Krievijas armiju frontē, bet arī demonstrēs, ka Putina agresīvā taktika atgriežas kā bumerangs – atsvešinot bijušos partnerus un radot jaunus palīdzības sniedzējus Kijevai.