Iespējams, jūs nepareizi organizējat savu darba laiku! Eksperti atklājuši jaunu produktivitātes noslēpumu 0
Vai ilgstoša strādāšana bez pārtraukumiem tiešām nodrošina augstāku produktivitāti? Jaunākais pētījums, kurā analizēti tūkstošiem cilvēku darba paradumi, liecina par pretējo – regulāras un ilgākas pauzes ir galvenais faktors augstākiem rezultātiem, vēsta Daily mail.
Darba laika uzskaites programmas “DeskTime” pārstāvji publicējuši 2024. gada analīzi, kurā apkopoti vairāk nekā 6 000 lietotāju darba ieradumi. Pētījuma rezultāti atklāj, ka visproduktīvākie cilvēki nestrādā nepārtraukti. Viņi ievēro noteiktu ritmu – strādā 75 minūtes un tad apzināti atpūšas 33 minūtes. Šo modeli sauc par 75/33 darba ciklu, un tas šobrīd tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem laika plānošanas veidiem. Tas krasi atšķiras no iepriekšējos gados novērotajiem rezultātiem.
2014. gadā produktīvākie darbinieki strādāja 52 minūtes un pēc tam atpūtās 17 minūtes, savukārt pandēmijas laikā 2021. gadā pat 112 minūtes darba tika apvienotas ar 26 minūtēm atpūtas.
DeskTime vadītājs Artis Rozentāls uzskata, ka jaunais līdzsvarotais modelis ir tieši saistīts ar darba vides izmaiņām. Pēc pandēmijas daudzi darbinieki atgriezušies birojos vai strādā hibrīdā režīmā, kur pārtraukumi rodas dabiski – sarunājoties ar kolēģiem, dodoties pēc kafijas vai īsi pastaigājoties. Šīs atelpas, kas sākotnēji var šķist kā uzmanības novērsēji, patiesībā veicina smadzeņu atjaunošanos un palīdz saglabāt darba kvalitāti visas dienas garumā.
Rozentāls uzsver, ka darbs birojā ļauj cilvēkiem skaidrāk nodalīt darba un atpūtas robežas, savukārt attālinātais darbs bieži vien pārvēršas nepārtrauktā slodzē, kurā atpūtas brīži tiek aizvien biežāk ignorēti.
Speciālisti atgādina, ka cilvēka smadzenes nav veidotas tā, lai spētu ilgstoši koncentrēties bez pārtraukumiem. Apmēram pēc 60 līdz 90 minūtēm aktīva darba mūsu uzmanība samazinās, pasliktinās spēja pieņemt lēmumus un pieaug kļūdu iespējamība. Apzināti ieplānota atpūta ļauj atjaunot domāšanu, mazināt stresu un ilgtermiņā saglabāt produktivitāti augstā līmenī. Atpūtai gan ir jābūt kvalitatīvai – tas nozīmē nevis vienkārši nomainīt vienu uzdevumu pret citu, bet patiešām atslēgties no darba, izvairoties no viedierīcēm.