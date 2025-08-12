“Es neredzu nevienu zaudējumu no šiem grozījumiem,” Lingebērziņš par alkohola tirdzniecības ierobežojumu ietekmi uz mazajiem tirgotājiem 0
Kopš Latvijā stājās spēkā jauni alkohola tirdzniecības ierobežojumi, pagājušas jau vairākas dienas. Lai gan daudzi uzņēmēji norāda, ka situācija lielākoties ir mierīga, mazie tirgotāji ir satraukti par to, ka iespējams ieņēmumu kritums alkohola tirdzniecības ierobežojumu dēļ.
Par to, kā šie ierobežojumi ietekmē sabiedrību un uzņēmējdarbību, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja Ēriks Lingebērziņš, BA “Turība” docents un Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs.
“Par tiem mazajiem veikaliem, īpaši reģionos, man kaut kur iztrūkst tāda lielā bilde stāstam. Mēs pirms laika, nezinu, pirms mēnešiem, varbūt pirms pusgada, runājām par, piemēram, pasta nodaļu slēgšanu. Šie ir tie veidi, kur tā publiskā privātā partnerība daudz vairāk būtu iespējama, kad privātajiem uzņēmējiem būtu jādod iespēju vairāk piedāvāt publiskos pakalpojumus — nepārdodam šņabi, pārdodam žurnālus un avīzi,” skaidroja Lingebērziņš, piebilstot, ka tādas valstis kā Norvēģija meklē inovatīvus risinājumus, lai nodrošinātu pakalpojumus arī attālākās vietās.
“Norvēģija ir valsts, kur ģeogrāfiski ir ļoti sarežģīts viņiem tas izvietojums — ļoti daudz attālo punktu, kur viņi daudz inovatīvāk meklē risinājumus – ja mēs kaut ko ierobežojam, tad kā mēs piedāvājam vietā tam uzņēmējam,” norādīja Lingebērziņš.
Viņš arī uzsvēra, ka viens no alkohola ierobežojumu mērķiem varētu būt aizsargāt reģionu kopienas, kur alkohola negatīvā ietekme ir īpaši spēcīga: “Diemžēl Latvijas reģioni un tieši mazāk apdzīvotas vietas, ciemi, ļoti bieži ir tās vietas, kur alkohola negatīvā ietekme ir katastrofāla, gan uz kopienām kopumā, gan uz darbaspēku pieejamību, gan uz uzņēmējdarbības gatavību un vēl daudzās citās jomās. Es neredzu nevienu zaudējumu no šiem grozījumiem.”
Lingebērziņš norāda, ka, viņaprāt, ierobežojumiem pat būtu jābūt daudz stingrākiem.