#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: EPA/SCANPIX

Neko par Ukrainu bez Ukrainas: pirms gaidāmās tikšanās ar Putinu Tramps Eiropas partneriem apsolījis ko ļoti svarīgu 0

LA.LV
14:00, 11. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka Amerikas Savienotās Valstis (ASV) pirms gaidāmās ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu šajā piektdienā ir apsolījušas konsultēties ar Eiropas partneriem, vēta The Guardian.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

Tuska uzsvēris, ka Ukrainas teritoriālās saglabāšana ir izšķiroša ne tikai starptautiskās solidaritātes dēļ, bet arī Eiropas drošības dēļ.

“Tas nav tikai jautājums par solidaritāti ar mūsu kaimiņu, bet arī jautājums par mūsu pašu drošību,” viņš norādīja.

CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests

Tusks norādījis, ka gaidāmo Trampa un Putina tikšanos vērtē ar dalītām sajūtām: “Man ir daudz baiļu un daudz cerību. Trampa taktika reizēm ir neprognozējama, kad runa ir par dažādiem soļiem un darbībām.”

Pēc viņa teiktā, daļa Putina priekšlikumu par teritorijām ir acīmredzami vienpusēji.

“Nav grūti saprast, kāpēc tas ir nepieņemami Ukrainai,” tā Tusks.

Tusks norādījis, ka Eiropas līderi saglabā vienotu pozīciju: “Polijai un mūsu Eiropas partneriem ir jābūt skaidram, ka robežas nedrīkst mainīt ar spēku un, ka Krievijai nedrīkst ļaut gūt labumu no sava iebrukuma Ukrainā. Rietumi, tostarp Eiropas valstis, nepieņems Krievijas prasības, kas būtībā ir līdzvērtīgas Ukrainas teritorijas sagrābšanai.”

Polijas premjerministrs arī brīdinājis Krieviju nepaļauties uz to, ka tā varēs nesodīti apstrīdēt citu valstu robežas. Viņš atgādināja par Polijas vēsturi, lai uzsvērtu principu “neko par Ukrainu bez Ukrainas”.

“Vēsture zina – un Polija bieži ir bijusi šis upuris –, ka tad, kad lielvalstis pieņēma lēmumus attiecībā uz citām valstīm bez šo valstu līdzdalības sarunās, sekas bija nopietnas,” tā Tusks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņš ir zvērs ar asiem zobiem un nagiem…” The Washington Post atklāj, ko Trampam vajadzētu pieprasīt no Putina Aļaskā, lai panāktu mieru
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
“Mēs saprotam Krievijas nodomu, bet to nepieļausim” – Zelenskis sola izjaukt Putina viltīgos plānus attiecībā uz ASV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.