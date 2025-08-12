Neko par Ukrainu bez Ukrainas: pirms gaidāmās tikšanās ar Putinu Tramps Eiropas partneriem apsolījis ko ļoti svarīgu 0
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka Amerikas Savienotās Valstis (ASV) pirms gaidāmās ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu šajā piektdienā ir apsolījušas konsultēties ar Eiropas partneriem, vēta The Guardian.
Tuska uzsvēris, ka Ukrainas teritoriālās saglabāšana ir izšķiroša ne tikai starptautiskās solidaritātes dēļ, bet arī Eiropas drošības dēļ.
“Tas nav tikai jautājums par solidaritāti ar mūsu kaimiņu, bet arī jautājums par mūsu pašu drošību,” viņš norādīja.
Tusks norādījis, ka gaidāmo Trampa un Putina tikšanos vērtē ar dalītām sajūtām: “Man ir daudz baiļu un daudz cerību. Trampa taktika reizēm ir neprognozējama, kad runa ir par dažādiem soļiem un darbībām.”
Pēc viņa teiktā, daļa Putina priekšlikumu par teritorijām ir acīmredzami vienpusēji.
“Nav grūti saprast, kāpēc tas ir nepieņemami Ukrainai,” tā Tusks.
Tusks norādījis, ka Eiropas līderi saglabā vienotu pozīciju: “Polijai un mūsu Eiropas partneriem ir jābūt skaidram, ka robežas nedrīkst mainīt ar spēku un, ka Krievijai nedrīkst ļaut gūt labumu no sava iebrukuma Ukrainā. Rietumi, tostarp Eiropas valstis, nepieņems Krievijas prasības, kas būtībā ir līdzvērtīgas Ukrainas teritorijas sagrābšanai.”
Polijas premjerministrs arī brīdinājis Krieviju nepaļauties uz to, ka tā varēs nesodīti apstrīdēt citu valstu robežas. Viņš atgādināja par Polijas vēsturi, lai uzsvērtu principu “neko par Ukrainu bez Ukrainas”.
“Vēsture zina – un Polija bieži ir bijusi šis upuris –, ka tad, kad lielvalstis pieņēma lēmumus attiecībā uz citām valstīm bez šo valstu līdzdalības sarunās, sekas bija nopietnas,” tā Tusks.