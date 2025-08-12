Britu eksperts Trampam: “Arestējiet Putinu Aļaskā, un karš beigsies jau piektdien!” 0
Kremļa vadītājs Vladimirs Putins, ierodoties Aļaskā uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, būtu jāarestē, nevis jāuzņem kā goda viesis, tā uzskata britu ķīmisko un bioloģisko ieroču eksperts, bijušais Lielbritānijas armijas virsnieks Hamišs Stīvens de Bretons-Gordons, informē ārzemju medijs.
Viņš brīdina, ka Krievijas līdera ietekme uz Trampu varētu būt bīstami liela, un atgādina, ka Putina vieta ir tiesas priekšā, nevis pie sarunu galda.
Eksperts norāda, ka Starptautiskā Krimināltiesa apsūdzējusi Putinu par tūkstošiem Ukrainas bērnu nolaupīšanu un pārvietošanu uz Krieviju, lai tos nodotu bezbērnu ģimenēm. Pēc viņa teiktā, šis ir tikai aisberga redzamais gals, sarakstā jāiekļauj arī ķīmisko ieroču izmantošana un mērķtiecīgi uzbrukumi civiliedzīvotājiem.
Bretons-Gordons uzsver, ka neatkarīgi no tā, ko Putins sola, viņu neinteresē godīgs miera līgums. Krievijas vadonis vēlas sev plašas Ukrainas teritorijas un daļa jau ir nelikumīgi ieņemtas, bet daļa vēl atrodas Kijivas kontrolē. Vēl kara sākumā Putina mērķis bija pilnīga Ukrainas pakļaušana.
Eksperts atgādina arī par 1994. gada Budapeštas memorandu, kuru parakstīja ASV, Lielbritānija un Krievija, apņemoties garantēt Ukrainas robežu neaizskaramību apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem. Trampa un Putina iespējamās vienošanās ideja esot tiešā pretrunā ar šo dokumentu.
Viņš ir pārliecināts, ka daudzi Kremlī un arī lielākā daļa krievu šādu scenāriju atbalstītu, jo valsts ekonomika atrodas lejupslīdē un iedzīvotājiem kļūst arvien grūtāk izdzīvot.
Viņš piebilst, ka, lai arī Krievija frontē guvusi nelielus taktiskus panākumus, Ukraina sasniedz nozīmīgas stratēģiskas uzvaras dziļi Krievijas teritorijā – iznīcināta 17% naftas rūpniecības kapacitāte, traucēta aviācijas darbība un iznīcinātas ieroču ražotnes.
Ar papildu starptautisko atbalstu Ukraina varētu nostiprināt savas pozīcijas un būtiski ietekmēt turpmāko konfliktu.
Iepriekš analītiķi brīdināja, ka sliktākais iespējamais scenārijs Ukrainai būtu Putina un Trampa vienošanās, kas Kijivai tiktu uzspiesta kā jau gatavs fakts. Polijas aizsardzības ministrs savukārt uzskata, ka prezidenta Volodimira Zelenska klātbūtne gaidāmajā samitā būtu labākais un godīgākais risinājums.