Tas sākas šajā vecumā: kāpēc mūsu orgāni pēkšņi sāk novecot ātrāk? 0
Līdz šim uzskatīts, ka cilvēka ķermenis noveco pakāpeniski, tomēr jauns pētījums no Ķīnas atklāj ko citu. Pētnieki secinājuši, ka novecošana nav vienmērīgs process, bet gan straujš un norisinās noteiktos dzīves posmos.
Bioloģiskais lūzuma punkts – ap 50 gadiem
Pētījums atklāj, ka viens no izšķirošajiem brīžiem cilvēka organismā iestājas ap 50 gadu vecumu, kad orgānos pēkšņi pastiprinās izmaiņas. Šajā vecumā strauji mainās olbaltumvielu sastāvs vairākās ķermeņa daļās, piemēram, sirdī, aknās, plaušās un muskuļos.
Iepriekšējie novērojumi jau norādīja uz paātrinātu novecošanos arī ap 44 un 60 gadu vecumu, taču šis pētījums piedāvā konkrētākas un bioloģiski pamatotas atbildes.
Pētījumā izmantoti cilvēku audi
Lai iegūtu skaidrību par novecošanās mehānismiem, pētnieki analizēja audu paraugus no 76 cilvēkiem, kas gājuši bojā negadījumos. Dalībnieku vecums bija no 14 līdz 68 gadiem, un tika pētīti paraugi no septiņām ķermeņa sistēmām, tostarp:
- sirds;
- aknas;
- āda;
- plaušas;
- liesa;
- muskuļi;
- asinsvadi.
Zinātnieki konstatēja straujas izmaiņas liesā un aizkuņģa dziedzerī. Tika identificēti 48 olbaltumvielu veidi, kas biežāk sastopami gados vecākiem cilvēkiem un ir saistīti ar hroniskām slimībām – sirds-asinsvadu saslimšanām, taukainu aknu attīstību u.c.
Eksperimenti ar pelēm apstiprina proteīnu ietekmi
Lai saprastu, kā šīs olbaltumvielas ietekmē novecošanos procesu, zinātnieki tās injekciju veidā ievadīja jaunām pelēm. Rezultāti bija pārsteidzoši – pelēm tika novērota: samazināta fiziskā izturība, vājāks satvēriens un pasliktināta kustību koordinācija.
Šie simptomi līdzinās cilvēka dabiskās novecošanas pazīmēm, un eksperimentālie dati liecina, ka konkrētām olbaltumvielām ir tieša loma novecošanā.
Ne visi orgāni noveco vienlaikus
Svarīgs pētījuma atklājums ir tas, ka orgāni nenoveco vienlaicīgi. Daži audi tiek ietekmēti agrāk, citi vēlāk. Šo procesu regulē proteostāze – līdzsvars starp olbaltumvielu sintēzi organismā.
Novecojot, šis līdzsvars tiek izjaukts un tas savukārt paātrina visa organisma novecošanos.