Foto: Canva

Tas sākas šajā vecumā: kāpēc mūsu orgāni pēkšņi sāk novecot ātrāk?

LA.LV
17:01, 11. augusts 2025
Veselam

Līdz šim uzskatīts, ka cilvēka ķermenis noveco pakāpeniski, tomēr jauns pētījums no Ķīnas atklāj ko citu. Pētnieki secinājuši, ka novecošana nav vienmērīgs process, bet gan straujš un norisinās noteiktos dzīves posmos.

Bioloģiskais lūzuma punkts – ap 50 gadiem

Pētījums atklāj, ka viens no izšķirošajiem brīžiem cilvēka organismā iestājas ap 50 gadu vecumu, kad orgānos pēkšņi pastiprinās izmaiņas. Šajā vecumā strauji mainās olbaltumvielu sastāvs vairākās ķermeņa daļās, piemēram, sirdī, aknās, plaušās un muskuļos.

Iepriekšējie novērojumi jau norādīja uz paātrinātu novecošanos arī ap 44 un 60 gadu vecumu, taču šis pētījums piedāvā konkrētākas un bioloģiski pamatotas atbildes.

Pētījumā izmantoti cilvēku audi

Lai iegūtu skaidrību par novecošanās mehānismiem, pētnieki analizēja audu paraugus no 76 cilvēkiem, kas gājuši bojā negadījumos. Dalībnieku vecums bija no 14 līdz 68 gadiem, un tika pētīti paraugi no septiņām ķermeņa sistēmām, tostarp:

