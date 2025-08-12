Aidis Tomsons: “Sajūta ir tāda, ka Vecrīga šovasar ir atdzīvojusies, bet no kā?” 0
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datiem, tūrisma eksports Latvijā 2025. gada pirmajos piecos mēnešos pieaudzis par 20 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pieaugums vērojams gan tūristu skaitā, gan viņu tēriņos.
TV24 raidījumā “Preses klubs” arī “Latvijas Radio” žurnālists Aidis Tomsons atzina, ka ir novērojis tūristu pieaugumu tieši Vecrīgā.
“Mans subjektīvs, neapšaubāmi – lai nu ko, bet šajā vasarā to ļaužu ir krietni vairāk nekā bija iepriekšējā gadā,” tā Tomsons, norādot, ka Vecrīga šķiet daudz pilnāka ar cilvēkiem nekā iepriekš, taču viņam nav skaidrs, cik no šiem cilvēkiem paliek Rīgā uz ilgāku laiku un cik ir tādi, kas no rītiem atbrauc un vakarā dodas projām.
“Man ir sajūta, ka daļa no tiem Vecrīgas cilvēkiem tur ir no rīta atbraukuši un vakarā aizbrauc. Bet, man liekas, ka tie tie lielie kruīza kuģi, kaut kādi lietuvieši un igauņi, kas te iebrauc, parādās un aizbrauc, un es nezinu, vai viņi nakšņo. Bet, nu, protams, pa veikaliņiem un kafejnīcām viņi tur pasēž,” spriež Tomsons, pieļaujot, ka daļa tūristu paliek ārpus statistikas, jo neizmanto naktsmītnes.
Viņš arī novērojis aktīvu jaunu uzņēmumu parādīšanos Vecrīgā: “Es eju tur cauri Vecrīgai, prom uz Doma laukumu, tie jaunie restorāni tur ir atvērušies uz tās ielas tikko, šogad atvērās trīs jauni restorāni, un tur sēž cilvēki patiešām ielas malās, un visiem, acīmredzot, pietiek tie klienti. Tā sajūta ir, ka Vecrīga šovasar ir atdzīvojusies, bet no kā? Es nezinu.”
Uz jautājumu, kā šie tūrisma apjomi tiek mērīti, Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš norāda: “Tas ir vairāku datu kopums – gan tās ir atskaites, ko izmitināšanas sektors dod, gan Latvijas Bankas dati par maksājumu kartēm. Un tad tie dati tiek korelēti, un tā tiek iegūts tas cipars. Mēs neskaitām vairs vietas.”