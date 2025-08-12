Vai jaunie autovadītāji tiešām kļuvuši daudz labāki? Skaidro CSDD Kvalifikācijas departamenta vadītājs 0
Lai gan ceļu satiksmē joprojām netrūkst pārkāpumu un negadījumu, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvji novēro pozitīvas tendences – jaunie autovadītāji kļūst atbildīgāki un labāk sagatavoti. Tā TV24 raidījumā “Cilvēks. Ceļš. Drošība” norādīja CSDD Kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris.
Runājot par vispārējo satiksmes negadījumu statistiku un tieši jauno vadītāju sniegumu, Teteris uzsvēra: “Ja mēs skatāmies uz negadījumu statistiku, tai skaitā arī jauno autovadītāju statistiku, tad jaunie autovadītāji pamazām kļūst labāki, tas ir skaidrs.”
Tomēr viņš norādīja – tas nebūt nenozīmē, ka kļūt par autovadītāju Latvijā kļuvis vieglāk. Eksāmenu latiņa joprojām ir augsta.
“Ja mēs runājam par apmācību vai eksāmenu kārtošanu CSDD, tad, protams, nekas īpaši vieglāks nepaliek,” atzina Teteris.
Teteris raidījumā atzīmēja arī jaunu tendenci, kas kļuvusi izteiktāka pēdējos gados teorētiskās apmācības arvien biežāk ir iespējams apgūt attālināti: “Zinām, ka tāda tendence pēdējos gados ir iezīmējusies teorētiskajā apmācībā, un tiešām – tas nav tik sen, kā tika ieviesta šī attālinātās apmācības iespēja.”
Pateicoties attālinātajām iespējām, cilvēkiem vairs nav garas stundas jāsēž klasēs, bet teoriju var apgūt sev ērtā laikā un vietā: “Vairs cilvēkiem nav obligāti jāiet uz autoskolu, jāsēž klasē un jādarbojas ar pasniedzējiem. Šajā attālinātās apmācības platformā tās zināšanas, kas ir tādas tehniskas par ceļu satiksmes noteikumiem, var apgūt attālināti – jebkurā brīdī, izvēloties piemērotu laiku, pie datora ir šīs apmācības platformas – cilvēks var mācīties.”
No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klinsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.
Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30. Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
