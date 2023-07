Foto: REUTERS/SCANPIX Aktieris Daniels Redklifs attēlo Hariju Poteru vienā no filmas sērijām “Harijs Poters un Nāves dāvesti: Pirmā daļa,” publicitātes foto no filmas 2010.gadā.

Nopirka par sīknaudu, pārdeva par tūkstošiem mārciņu! Izsolē pārdod retu "Harija Potera" grāmatas eksemplāru







Retas Harija Potera grāmatas pirmā izdevuma eksemplārs, kas iegādāts par 30 pensiem, izsolē tika pārdots par 10 500 mārciņām, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Izsolē pārdotais grāmatas eksemplārs bija viena no 500 „Filozofu akmens” pirmā izdevuma grāmatām, un to bija iegādājies kāds kolekcionārs no Stafordšīras, kurš nomira šā gada sākumā. Augstāko naudas summu tiešsaistes izsolē bija solījis kāds pircējs no Losandželosas, sacīja Ličfīldā (Lichfield) dzīvojošais izsoles rīkotājs Ričards Vintertons (Richard Winterton). “Mēs esam ļoti priecīgi par šo rezultātu,” viņš piebilda.

1997. gadā izdotā grāmata bija viena no pavisam 300 savulaik bibliotēkām nodotajiem šī retā izdevuma eksemplāriem, un to no Vulverhemptonas bibliotēkas (Wolverhampton Library) bija iegādājies kāds Bērntvudā (Burntwood) dzīvojošs vīrietis. Viņa ģimene sacījusi, ka ir zinājusi, ka viņš bija iegādājies kādu vērtīgu Harija Potera grāmatu, taču domājuši, ka tā ir pazaudēta.

Kad grāmatas īpašnieks pirms četriem gadiem pārcēlās uz dzīvi citā vietā, visas viņa grāmatas tika ievietotas “simts kastēs”, sacīja viņa māsa, kura lūdza neminēt savu vārdu. “Mēs zinājām, ka viņš ir nopircis šādu grāmatu, bet, ja jūs lūgtu viņam precīzi norādīt tās atrašanās vietu, viņš to noteikti nevarētu,” viņa sacīja “BBC”. Māsa piebilda, ka grāmatas un efemēras (kolekciju priekšmeti, kam sākotnēji bija paredzēta tikai īstermiņa lietošana vai popularitāte), bija viņas brāļa mūža aizraušanās jau kopš tie laikiem, kad viņš sāka tās krāt skolā.

Retās grāmatas par Hariju Poteru īpašnieks negaidīti nomira 55 gadu vecumā, un šī grāmata galu galā tika atrasta pēc tam, kad Ričarda Vintertona izsoļu rīkotāju komanda izpētīja viņa atstātās mantas.