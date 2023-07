Normunds Bergs: Latvijā esam uzbūvējuši šausmīgi birokrātisku valsti Ieteikt







“Ierēdniecībai ir pārāk liela vara. Mēs esam nonākuši ārprātīgā birokrātijas līmenī. Kopumā es domāju, ka viens no galvenajiem Latvijas atpalicības iemesliem ir tas, ka esam uzbūvējuši šausmīgi birokrātisku valsti it visā,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LTRK padomes loceklis Normunds Bergs, diskutējot par aktuālajiem sabiedriski politiskiem notikumiem un arīdzan iemesliem, kādēļ Latvija ir atpalikusi no citām valstīm.

Birokrātija esot vērojama it visā – visās atļaujās, celtniecībā, saskaņošanā, nodokļos un visā pārējā. “Un tas ir birokrātijas nopelns,” pārliecināts ir Bergs. “Es te mēģināšu oponēt…Savukārt tajā brīdī, ja tai ierēdniecībai ir absolūta vara – īstenībā pie mums viņa ir stipri liela, tas politiķis paliek tajos lozungos, tas politiķis paliek šeit televizorā, runājot kvēlas runas un runājot pareizas lietas, bet viņi nespēj ietekmēt tanī brīdī, kad tu nonāc tajā ministrijā, tā ministrija tevi šausmīgi fiksi sazāģē gabalos, jo viņa tur ir sēdējusi un to spēli spēlējusi pēdējos trīsdesmit gadus, bet tu esi atnācis pavisam svaigs,” tā savu viedokli akcentēja uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Bergs.

Tā kā kopumā politiķim ir jābūt varai nomainīt daļu no ierēdniecības – aizrotēt. “Reizēm tas ir tā, ka politiķis dabū ministra amatu un tad trīs gadus velta, lai vienu ierēdni aizrotētu,” piebilda Bergs.

