Uzņēmējs Šmidre: Ekonomikā turpinām soļot pa kreisi – mūsu kritiens būs vēl asāks, nekā bija pirms tam

TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par ekonomisko situāciju un inflāciju Latvijā, uzņēmējs, Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre pauda viedokli, ka, viņaprāt, “mēs jau esam pieņēmuši kreiso kursu” ekonomikā. “Ļoti stipru kreiso kursu,” uzskata Šmidre.

Uz jautājumu, ko nozīmē “kreisais kurss”? Uz to uzņēmējs Šmidre atteica: “Tas nozīmē lielāku valsts iesaisti ekonomikā, kas, protams, samazina ekonomikas efektivitāti. Labais kurss ir vairāk privāts ekonomikā un biznesā, un sociālo programmu samazināšana. Uz otro pusi – sociālo programmu palielināšana un biznesa samazināšana.”

“Šodien koalīcijā ir “Apvienotais Saraksts”, kurš daudz maz mēģina to kursu mazliet pamainīt. Tā kā viņi tur ir mazākumā, tas viņiem neizdodas. Man ļoti žēl, ka viņi to skaļi nesaka! Es viņu vietā par to ļoti skaļi runātu…Bet, nu viņiem neizdodas, viņi paiet…Šajā kursā mūs nekas labs negaida, tāpēc, ka pasaulē neviens neko citu nav izdomājis: ir labie – ir kreisie, ir demokrāti – ir republikāņi, ir viens – ir otrs…Tas ir kā dabas likums, mēs nekur no tā neizspruksim,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Šmidre. “Mēs turpinām soļot pa kreisi,” viņš piebilda.

Laikā, kopš strādā šī valdība premjera Krišjāņa Kariņa vadībā, “kreisais” ekonomikas kurss paātrinās, pēc Šmidres domām.

“Inflācija ir palielinājusies, un mums tā ir lielāka nekā citiem, vienu brīdi vēl izcēlās Ungārija, arī igauņiem, starp citu, arī nav labi ar inflāciju. Bet ne par to ir runa! Runa ir par to, ka palielinās inflācija, otrs – valsts uzņēmumiem tiek ļauts vairāk palielināt un izmantot viņu daļu valsts ekonomikā. Visi tie ventilatori, ģeneratori un tālāk – kaut kādi murgi…Par to, ka mums jāpalielina jaudu augstsprieguma tīkliem tāpēc, ka mums būs tik daudz elektroenerģijas, ka mums nebūs iespēju viņu pārdod uz ārzemēm. Nu, jauns ministrs – es nezinu, kas viņam to izstāstīja un iestāstīja?! Vārdu sakot, viss tas, kas iet uz kreiso pusi, tikai ieņem savus apgriezienus. Mūsu kritiens būs vēl asāks, nekā bija pirms tam, – tas no ekonomiskā viedokļa,” tā “Preses klubā” komentēja notiekošo Latvijas ekonomikā uzņēmējs un Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Šmidre.

Turklāt Šmidre pauda viedokli arī par “Jauno Vienotību”, kam tagad ir “gribēšana” tikt vaļā vēl no “Apvienotā Saraksta” cilvēkiem, kuri palikuši praktiski vienīgie, kas vēl cīnās, jo pārējie palikuši opozīcijā. “Tas mūsu krišanas kursu vēl paātrinās – tur nav šaubu,” sacīja Šmidre. Un kāds labums no tā? “Labums ir tāds, ka mēs drīzāk ar paātrinājumu pietuvosimies zemei, ja tas vispār ir iespējams – ar seju pret grīdu! Varbūt tas kaut kādā veidā tomēr palīdzēs to ekonomiku daudz maz atbalstīt,” rezumēja Šmidre TV24 raidījumā “Preses klubs”, kad komentēja aktuālās norises valsts ekonomikā.