Odiem šīs smaržas nepatīk: 8 augi, kurus vērts iestādīt uz balkona jau šovasar 0
Vasara ir laiks, kad arvien vairāk laika pavadām uz balkona, terases vai dārzā. Taču līdz ar siltajiem vakariem ierodas arī nelūgtie viesi – odi, mušas un citi knišļi. Par laimi, ir vairāki augi, kuru aromāts palīdz atbaidīt kaitinošos kukaiņus, vienlaikus padarot āra atpūtas zonu vēl pievilcīgāku.
Speciālisti norāda, ka daudzu aromātisko augu ēteriskās eļļas apgrūtina kukaiņiem orientēšanos un cilvēku atrašanu. Tāpēc pareizi izvēlēti augi podos var kļūt par dabisku palīgu cīņā pret vasaras kaitēkļiem.