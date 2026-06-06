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Odiem šīs smaržas nepatīk: 8 augi, kurus vērts iestādīt uz balkona jau šovasar 0

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Dārzs

Vasara ir laiks, kad arvien vairāk laika pavadām uz balkona, terases vai dārzā. Taču līdz ar siltajiem vakariem ierodas arī nelūgtie viesi – odi, mušas un citi knišļi. Par laimi, ir vairāki augi, kuru aromāts palīdz atbaidīt kaitinošos kukaiņus, vienlaikus padarot āra atpūtas zonu vēl pievilcīgāku.

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Speciālisti norāda, ka daudzu aromātisko augu ēteriskās eļļas apgrūtina kukaiņiem orientēšanos un cilvēku atrašanu. Tāpēc pareizi izvēlēti augi podos var kļūt par dabisku palīgu cīņā pret vasaras kaitēkļiem.

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