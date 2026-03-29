Foto: Pexels.com

Kāpēc aiz tualetes poda jātur sērkociņu kastīte? Šis triks atrisina kaitinošu problēmu 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Pēc gaisa atsvaidzinātāja lietošanas tualetē tāpat saglabājas nepatīkams aromāts – daudziem noteikti šī situācija šķitīs pazīstama. Izrādās, ir vienkāršs un lēts veids, kā uzlabot gaisa kvalitāti bez papildu ķīmijas. Tam nepieciešama tikai parasta sērkociņu kastīte.

Kokteilis
Nauda, iespējas un izaugsme: 4 zodiaka zīmēm līdz jūnijam būs veiksmīgais periods
Kokteilis
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Vairāk nekā gada minimālā alga! Kļuvis zināms, kādu summu sekotāji saziedojuši Aldim Gobzemam
Lasīt citas ziņas

Paņemiet sērkociņu kastīti, tās vāciņā izduriet dažus nelielus caurumus un iekšpusē ievietojiet sasmalcinātas aktivētās ogles tabletes. Kastīti var novietot neuzkrītošā vietā, piemēram, aiz tualetes poda. Tā nepievērsīs uzmanību, bet efektīvi pildīs savu funkciju.

Aktivētā ogle ir pazīstama ar spēju uzsūkt nepatīkamas smakas un lieko mitrumu, tādējādi samazinot arī pelējuma veidošanās risku. Atšķirībā no gaisa atsvaidzinātājiem, kas tikai maskē smaku, šis risinājums iedarbojas uz problēmas cēloni.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Normāli? Latgales pusē, iespējams, ielidojis drons, bet mūsu dienestiem ir “uzkārusies” mājaslapa
Trauksme Balvu un Ludzas novadā beigusies: novērsts drona apdraudējums gaisa telpā
FOTO. Dzirnām 40, vēsturiski kadri – kad Agris Daņiļevičs vēl dejoja “Dzirnās”

Ja vannasistabā vai tualetē ir paaugstināts mitrums, kastītes saturu ieteicams mainīt apmēram reizi nedēļā, lai saglabātu efektivitāti un nodrošinātu ilgstošu rezultātu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
jūs tikai sabojāsiet apģērbu: 5 lietas, kuras nevajadzētu mazgāt ar veļas mīkstinātāju
Mājas
Aizmirstiet par kaļķakmeni uz visiem laikiem. Ātra un droša tējkannas tīrīšanas metode
Mājas
Degvielas cenas kāpj “debesīs”: lūk, pāris vienkāršu padomu, kā padarīt braucienu ekonomiskāku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.