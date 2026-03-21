Foto: LETA/Īriss Sviklis

“Pamanīju svešu roku savā somā.” Cilvēki atklāj piedzīvoto leģendārajā 15. trolejbusā 0

LA.LV
18:11, 21. marts 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos cilvēki bieži diskutē par dažādām lietām, un šoreiz uzmanības centrā nonācis 15. trolejbuss. Šo maršrutu zina teju visi – pat cilvēki, kuri nedzīvo Rīgā, reiz ir dzirdējuši kādu stāstu par šo konkrēto transportlīdzekli.

Sociālo mediju platformā “Threads” Evelīna aicina dalīties pieredzē: “15. trolejbuss – kāds ir jūsu spilgtākais atgadījums šajā maršrutā?”

Lietotāji bija atsaucīgi, un ieraksts jau ieguvis gandrīz 100 komentāru. Lūk, daži no tiem…

“Pamanīju svešu roku savā somā. Biju tīnis, sēdēju 15.trolejbusa,bija pilns ar cilvēkiem, braucu priecīga pie vecmammas. Tad kāds vīrietis izdomāja, kam man, noteikti gribētos redzēt viņa mantību. Paveicās, ka blakus bija sieviete, kas mani paglāba.”

“Tas bija 2007.gads. Vakarā braucu pēc teātra izrādes, man priekšā apsēžas večuks, nu tāds riktīgs pasaku rūķis, sirmu bārdu, laimīgs smaida un kaut ko murmina pie sevis. Es pasmaidu viņam, jo dikti mīlīgs pēc skata, viņš pieceļas un iedod man sērkociņu kastīti un pasaka: “Meitiņ, viss tev būs labi,” un izkāpj Mazā kalna ielā.

Atveru un skatos – zāle. Atdevu vienam paziņam, teica baigi labā manta esot bijusi.”

“Atceros tikai vienu gadījumu – braucu ar pieminēto trolejbusu un iekāpa kontrole. Tā vietā, lai uzrādītu braukšanas biļetes, pasažieris izvilka nazi. Žēl kontrolieres – visi dzīvi, sveiki un veseli, bet kontrolieriem izbīlis bija visai liels.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai esi braucis leģendārajā trolejbusā?

  • Jā, regulāri braucu
  • Pāris reizes
  • Nē, nav sanācis
  • Nekad un nemaz negribētu
