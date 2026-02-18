FOTO: Shutterstock

Metam visu lieko pie malas – pasauli pārņem atturēšanās laiks jeb gavēnis, arī latvieši ir apņēmības pilni

9:20, 18. februāris 2026
Šodien kristiešu draudzēs sākas 40 dienu gavēnis, kas ir laiks, kas sagatavo ticīgos Kristus augšāmcelšanās svētkiem jeb Lieldienām, aģentūru LETA informēja Baznīcas pārstāvji.

Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā norāda, ka gavēnis ir īpašs laika posms, kas sniedz iespēju ielūkoties sevī, sevi garīgi pilnveidot un pārskatīt savu dzīves ritmu, uzmanību vēršot uz garīgām vērtībām.

Gavēņa periods tiek uzskatīts arī par sevis pārbaudīšanas un iepazīšanas laiku, kad daudzi kristieši apņemas atteikties no noteiktām ierastām lietām vai paradumiem, izvērtējot savu ikdienu un dzīves paradumus.

Baznīca uzsver, ka gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena, bet arī iespēja attiekties no jebkādiem pārāk pierastiem elementiem vai ārējiem komforta aspektiem, lai pievērstu vairāk uzmanības garīgām norisēm.

Gavēņa periods tradicionāli ir arī grēknožēlas laiks, kad ticīgie, atsakoties no gaļas ēdieniem un ikdienas pārmērībām, izrāda līdzjūtību pret tuvākajiem un atzīst savas kļūdas, cerot uz garīgu izaugsmi un pārmaiņām.

Arī soctīklos šis temats rosina diskusijas. Dagnija jautā: “18. februārī – sākas lielais gavēnis – 46 dienas līdz Lieldienām. No kā Tu domā atteikties, nu, ja vispār gavēsi?”

Latviešiem ar humora izjūtu viss ir kārtībā. Māra atbilde liek pasmaidīt: “Labprāt atteiktos no ziemas apģērba, bet pagaidām izskatās neiespējami!”

Renātei ir nopietnāka apņemšanās: “No kafijas, pēdējā laikā saprotu, ka ir mazliet par daudz, un izmantošu šo periodu, lai padzīvotu bez. Kā arī šajā laikā domāju apzinātāk pieslēgties garīgiem jautājumiem un būt vairāk ar sevi.”

Natālija dalās ar vēl vienu izvēli: “Alkohols (vīna glāzes nogalē) un saldumi.”

Elīna dalās pieredzē: “Dažus gadus esmu šo darījusi, patiesībā ļoti forši un vērtīgi ir padzīvot mērenībā.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Kādu ieradumu jūs plānojat atmest?

  • saldumus
  • kafiju
  • alkoholu
  • sociālos tīklus
  • nevienu
