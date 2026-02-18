Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas logo.

Valsts kanceleja ir izsludinājusi konkursu uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) divu padomes locekļu amatiem, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

SPRK padomes locekļiem mēnešalga paredzēta 7000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenti konkursā aicināti pieteikties līdz 2026. gada 9. martam.

Konkursā pretendentiem prasīts vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināms grāds, ne mazāk kā piecu gadu administratīvā darba pieredze organizācijas vadībā vai pieredze darbā vadošā amatā kādā no regulējamām nozarēm, zināšanas un izpratne par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem, zināšanas par normatīviem regulējamo nozaru jomā, kā arī zināšanas un izpratne par finanšu jeb investīciju vadības, grāmatvedības un tiesību zinātņu jautājumiem.

Prasītas arī latviešu valodas zināšanas C1 līmenī un vismaz divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir angļu valoda B2 līmenī, kā arī prasīta nevainojama reputācija.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences – stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana, rezultātu sasniegšana, vērtību apzināšanās, kā arī darbs komandā.

SPRK publiskotā informācija liecina, ka šogad pilnvaru termiņš beidzas SPRK padomes loceklei Annai Upenai un padomes loceklim Imantam Mantiņam. Abiem pilnvaru termiņš ir līdz 2026. gada 1. jūlijam.

Regulatora padomē strādā arī padomes priekšsēdētāja Alda Ozola, kuras pilnvaru termiņš ir līdz 2028. gada 1. jūlijam, kā arī padomes locekle Rota Šņuka, kuras pilnvaru termiņš ir līdz 2027. gada 1. jūlijam, un arī Intars Birziņš, kura pilnvaru termiņš ir līdz 2027. gada 1. jūlijam.

Regulatora padomes sastāvu veido priekšsēdētājs un četri padomes locekļi, kurus ieceļ amatā uz pilnvaru termiņu, kas nav īsāks par pieciem un garāks par septiņiem gadiem. Priekšsēdētāju un padomes locekli atkārtoti iecelt amatā var ne vairāk kā vienu reizi. Priekšsēdētāja un padomes locekļa amata pretendentus atklātā konkursā izraugās Ministru kabinets, bet amatā apstiprina Saeima.

SPRK īsteno sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, ūdenssaimniecības nozarēs, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarēs.

