Neskatoties uz to, ka nāve ir neizbēgama, tā joprojām ir tēma, no kuras lielākā daļa cilvēku izvairās. Mēs baidāmies no šī pēdējā brīža, taču medmāsa, gadiem ilgi strādājot slimnīcā, ir novērojusi, ka nāve bieži vien pienāk ar saviem pazīstamajiem, intrigu pilnajiem “signāliem”. Viņas stāsti par pēdējām 24 stundām cilvēka dzīvē ir gan aizkustinoši, gan nedaudz biedējoši – tomēr tie māca vienu: dzīve ir dārga, un arī pēdējie mirkļi var būt siltuma pilni.

1. Bažas par miršanu

Pēdējās stundās daudzi cilvēki izjūt dziļu nemieru – bailes no nāves vai no mīļotā cilvēka zaudējuma. Aptuveni 10% cilvēku piedzīvo intensīvas bailes, ko medmāsa dēvē par nāves trauksmi. Tomēr viņa uzsver: tas ir dabiski. “Es redzu, kā cilvēki mēdz satraukties, bet bieži vien viņi ir pārsteidzoši mierīgi,” stāsta medmāsa.

2. Mīlestība, pateicība un piedošana

Tieši šajā laikā cilvēki bieži saka pēdējos sirsnības vārdus – “Es tevi mīlu”, “Piedod man”, “Paldies par visu”. Dažkārt tas ir tikai maigs smaids, dažkārt – spēcīgs skatiens, kas atstāj neatņemamu iespaidu uz ģimeni. Medmāsa saka: “Šie brīži nav tikai vārdi – tas ir cilvēka mēģinājums aiz sevis atstāt mieru un mīlestību.”

