Pašdarināts ābolu biezenis ziemai – vienkārši, dabīgi un garšo kā bērnība 0

Ābolu biezenis ir viens no tiem rudens gardumiem, kas nekad nenoveco. Tas ir dabīgs, biezs un maigi salds – gluži kā bērnībā, kad vecmāmiņa to lika burciņās ziemai. Pagatavošana ir ļoti vienkārša – vajadzēs tikai dažas sastāvdaļas un nedaudz pacietības. Rezultāts priecēs visu ziemu!

Sastāvdaļas:

1,5 kg ābolu;

150 ml ūdens;

3 ēdamkarotes cukura (daudzumu vari pielāgot pēc ābolu salduma).

Pagatavošana:

  1. Nomizo ābolus, izņem serdes un sagriez vidēja lieluma gabaliņos. Liec tos katlā un pievieno ūdeni.
  2. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, tad samazini uguni un vāri uz lēnas liesmas apmēram 10 minūtes, ik pa laikam apmaisot.
  3. Pievieno cukuru un rūpīgi samaisi līdz masa kļūst vienmērīga. Vāri vēl 5–7 minūtes, līdz biezenis kļūst zīdains.
  4. Karstu biezeni lej sterilizētās burkās (ap 500 ml tilpuma) un pārklāj ar vākiem.
  5. Katla apakšā izklāj drāniņu, ievieto burkas, pielej karstu ūdeni, aptuveni līdz burku kakliņu līmenim.
  6. Kad ūdens sāk vārīties, samazini siltumu un sterilizē burkas vēl aptuveni 20 minūtes.
  7. Uzmanīgi izņem, cieši aizskrūvē, pārklāj ar segu un ļauj atdzist. Biezeni ieteicams uzglabāt vēsā vietā.
Padoms: ja āboli ir skābi, pēc biezeņa atdzišanas pievieno karoti medus – garša kļūs maigāka un bagātīgāka.

Lai labi garšo!

