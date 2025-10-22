Pašdarināts ābolu biezenis ziemai – vienkārši, dabīgi un garšo kā bērnība 0
Ābolu biezenis ir viens no tiem rudens gardumiem, kas nekad nenoveco. Tas ir dabīgs, biezs un maigi salds – gluži kā bērnībā, kad vecmāmiņa to lika burciņās ziemai. Pagatavošana ir ļoti vienkārša – vajadzēs tikai dažas sastāvdaļas un nedaudz pacietības. Rezultāts priecēs visu ziemu!
Sastāvdaļas:
1,5 kg ābolu;
150 ml ūdens;
3 ēdamkarotes cukura (daudzumu vari pielāgot pēc ābolu salduma).
Pagatavošana:
- Nomizo ābolus, izņem serdes un sagriez vidēja lieluma gabaliņos. Liec tos katlā un pievieno ūdeni.
- Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, tad samazini uguni un vāri uz lēnas liesmas apmēram 10 minūtes, ik pa laikam apmaisot.
- Pievieno cukuru un rūpīgi samaisi līdz masa kļūst vienmērīga. Vāri vēl 5–7 minūtes, līdz biezenis kļūst zīdains.
- Karstu biezeni lej sterilizētās burkās (ap 500 ml tilpuma) un pārklāj ar vākiem.
- Katla apakšā izklāj drāniņu, ievieto burkas, pielej karstu ūdeni, aptuveni līdz burku kakliņu līmenim.
- Kad ūdens sāk vārīties, samazini siltumu un sterilizē burkas vēl aptuveni 20 minūtes.
- Uzmanīgi izņem, cieši aizskrūvē, pārklāj ar segu un ļauj atdzist. Biezeni ieteicams uzglabāt vēsā vietā.
Padoms: ja āboli ir skābi, pēc biezeņa atdzišanas pievieno karoti medus – garša kļūs maigāka un bagātīgāka.
Lai labi garšo!