Viegli pagatavojama un neaizmirstami garda recepte: gaļas bumbiņas svaigo tomātu mērcē 0
Kas gan var būt labāks par vienkāršu, bet sātīgu maltīti, kas piepilda māju ar burvīgu smaržu un garšo tā, ka gribas papildporciju? Šīs gaļas bumbiņas svaigo tomātu mērcē ir īsts komforta ēdiens – sulīgas, mīkstas un ar sierīgu pieskārienu, bet mērce piešķir svaigumu un vasarīgu garšu. Pagatavošana ir vienkārša, bet rezultāts – kā no restorāna. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas gaļas bumbiņām:
1. 400 g maltās gaļas (izmantoju cūkas/liellopa jaukto)
2. 150 g cietā siera
3. 1 ola
4. 1 sīpols
5. 2 ķiploka daiviņas
6. 3 ēdamkarotes rīvmaizes vai 3 maizes riciņas izmērcētas pienā
7. Sāls, zaļumu garšvielas, eļļa cepšanai
Tomātu mērce:
1. 1 – 1,2 kg tomātu
2. 1 sīpols
3. 2 ķiploka daiviņas
4. 1 Gallina Blanca Latvija dārzeņu buljona kubiciņš
5. Tējkarote cukura
6. Pipari, zaļumi
Pagatavošana:
1. Bļodā sajauc malto gaļu ar olu, rīvētu sīpolu, izspiestu ķiploku, sieru un izmērcētu, nosusinātu maizi vai rīvmaizi, kārtīgi samīca.
2. Uz mazas uguns uzkarsē ieeļļotu pannu, un tajā liek izveidotas mazas gaļas bumbiņas, cep, līdz zeltainas no abām pusēm.
3. Tomātiem krustiņā iegriež miziņu, aplej tos ar varošu ūdeni un atstāj uz minūti. Tad tiem noņem miziņu, izgriež serdīti un sagriež gabaliņos.
4. Kad gaļas bumbiņas gatavas, tās pārliek bļodā, bet pannā (nemazgā) liek sasmalcinātus sīpolus, ķiploku un apcep, tad pievieno tomātus, cukuru, buljona kubiciņu un sautē ap 15 min, līdz mērce sāk biezēt, tad pievieno gaļas bumbiņas un pasautē vēl minūtes 10.
Lai labi garšo!