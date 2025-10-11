Foto: povar.ru

Šie pončiki pazudīs no šķīvja ātrāk, nekā paspēsi tos apkaisīt ar pūdercukuru 0

“Facebook” profilā “Rūta meklē garšu” publicēta ļoti garda un vienkārši pagatavojama pončiku recepte, kura atgādinās bērnību.

Mēs taču esam šodien pelnījuši mazu gardumiņu, ne tā? Vienu siltu ar pūdercukuru apkaisītu pončiku, kuram tik garšīgi saldeni kraukšķīgi brūna garoziņa.

Mīkla:

250g miltu;
1 glāze jeb ~ 200g dabīga jogurta (vai kefīra);
2 olas;
~100gr cukura, bet var likt pusi mazāk, ja apkaisa ar pūdercukuru;
1 paciņu cepamā pulvera;
1 paciņa vaniļas cukura.

Pagatavošana:

Jogurtu sakuļ ar olām un cukuru. Pievieno miltus un cepamo pulveri. Mīklai ļauj 20 minūtes pastāvēt, un tad karstā eļļā ar karoti laiž iekšā mazus pončikus, kas jau pēc brīža piebriest par lieliem, brūniem un kraukšķīgiem gardumiem.

Lai garšīga šodiena!

