Pasīvo ēku atvērto durvju dienā sestdien – publiskās ēkas apskate Salaspilī un tikšanās ar pasīvo ēku ekspertiem 0
18. aprīlī, plkst. 11:00–13:30, visi interesenti aicināti apmeklēt Pasīvo ēku atvērto durvju dienu. Šogad pasākums notiks Salaspilī – godalgotajā bērnudārza ēkā, kas ir pirmā sertificētā pasīvā publiskā ēka Baltijā. Pasīvo ēku atvērto durvju dienas ietvaros vienkopus varēs sastapt pasīvo ēku arhitektus, to komponenšu ražotājus, kā arī trīs A+ energoklases privātmāju īpašniekus ar šo ēku ekspluatācijas pieredzi. Reģistrācija bezmaksas apmeklējumam: https://pasivoekudienas.lv
Pasākums notiks Salaspils 7. bērnudārzā (Rubeņu iela 2A) – ēkā, kas 2025. gadā ieguva Latvijas Arhitektūras gada balvas Grand Prix un ir pirmā sertificētā pasīvā publiskā ēka visā Baltijā. To projektējis arhitektu birojs MADE arhitekti. Ēka ir pilnībā uzbūvēta no koka, tostarp nesošās konstrukcijas un apdare. Tās siltumenerģijas patēriņš ir 12 kWh/m² gadā – aptuveni četras reizes mazāk nekā Latvijā spēkā esošās A energoklases prasības. Turklāt koksne, kas izmantota ēkas celtniecībā, uzkrāj vairāk CO₂, nekā radīts tās būvniecības laikā – ēka ir klimatpozitīva.
Šī ziema daudzām Latvijas mājsaimniecībām sagādāja nepatīkamus pārsteigumus – apkures rēķini janvārī un februārī pieauga par desmitiem procentu. Bet Latvijā ir arī ēkas, kam barga ziema neko nespēj nodarīt to īpašnieku maciņiem. Piemēram, gandrīz 130 m2 lielas pasīvās privātmājas ekspluatācija Mārupē šajā laikā šādos laika apstākļos neizmaksāja vairāk par 75-100 eiro – tādas bija šīs ēkas visas enerģijas izmaksas kopumā. Šī privātmāja tapusi apzinātu projektēšanas lēmumu rezultātā: mājas īpašnieks izlēma būvēt ēku pēc pasīvās mājas principiem.
Latvijā šobrīd tipiska nesiltināta 70 m² dzīvokļa apkures rēķins šī gada janvārī sasniedzis par 250 eiro mēnesī. Savukārt A+ energoklases privātmājā ar platību 150–200 m² šīs izmaksas var būt zem 50 eiro mēnesī pat bargākajā ziemā.
“Ja visas Latvijas mājas būtu celtas vai renovētas pēc pasīvās ēkas principiem, valdībai nebūtu jādiskutē par apkures pabalstiem,” saka Krišjānis Kalnciems. “Šādās ēkās apkures izmaksas ir tik niecīgas, ka pat šīs bargās ziemas spelgoņi to iedzīvotājiem nav radījuši finansiālas grūtības.”
Pasīvo dienu atvērto durvju pasākumā uzstāsies trīs privātmāju īpašnieki, kuru mājas celtas pēc pasīvās ēkas principiem un sasniegušas Latvijas A+ energoklasi – augstāko Latvijā sasniedzamo enerģijas efektivitātes rādītāju:
• Staņislavs Gendelis (LU) — Dr. fiz., vadošais pētnieks, sertificēts pasīvo ēku projektētājs, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, stāstīs par pirmo PassivHouse Plus sertificēto ēka Baltijā. Tā ir ēka, kas gadā saražo vairāk enerģijas nekā patērē un ir aprīkota vairākiem desmitiem sensoru un skaitītāju, kas ļauj datos balstīti pārliecināties par faktiskā energosnieguma atbilstību aprēķiniem.
• Mare Mitrevica (PH Consulting) — inženiere, sertificēta pasīvo ēku projektētāja un akreditēta pasīvo ēku sertificētāja stāstīs par to, kā soli pa solim, ar samērīgiem līdzekļiem un, izmantojot Passivhaus pieeju, parastu mūra privātmāju var renovēt par A+ klases ēku.
• Matīss Zemītis (ZArch) — arhitekts, sertificēts pasīvo ēku projektētājs — prezentēs savu A+ Keraterm bloku ēku Rīgā, kuru šobrīd ekspluatē un kurā reālie enerģijas rēķini ir vairākas reizes mazāki kā apkārtējās privātmājās un dzīvokļos.
Salaspils bērnudārza ēkas tapšanu un tehniskos risinājumus prezentēs tās autors arhitekts Miķelis Putrāms, savukārt tās reālos ekspluatācijas datus — Gatis Žogla, Salaspils novada energopārvaldnieks.
Par pasīvajām ēkām
Pasīvā ēka ir ilgtspējīgas būvniecības standarts, ko uzskata par energoefektivitātes jomā visprogresīvāko brīvprātīgo ēku projektēšanas standartu pasaulē. Pasīvās ēkas patērē līdz 90% mazāk enerģijas apkurei nekā parastas ēkas. Standarts balstās uz pieciem principiem: izcila siltumizolācija, trīskārša stiklojuma logi, gaisa hermētiskums, ventilācija ar rekuperāciju un termiski tiltu neesamība. Lai uzceltu šādu ēku Latvijā nav nepieciešami specifiski vai dārgi materiāli — vajadzīga precīzāka projektēšana un rūpīgāka būvniecība. Pirmā pasīvā ēka Latvija ir uzbūvēta 2010. gadā. Latvijā ir vairāki desmiti ēku, kas būvēti vai renovēti pēc pasīvās ēkas principiem.
Praktiskā informācija
Datums: 18. aprīlis 2026, plkst. 11:00–13:30
Vieta: Salaspils 7. bērnudārzs, Rubeņu iela 2A, Salaspils
Reģistrācija: https://pasivoekudienas.lv
Pasākums ir bezmaksas. Ja interesentu skaits pārsniegs telpas kapacitāti, privātpersonām tiks piedāvāta papildu apskates sesija pēcpusdienā.
Pasākumu atbalsta Eiropas Savienība projekta “Zaļā kursa sadarbības tīkls” ietvaros.