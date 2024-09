pexels.com/Karolina Grabowska

Rezultāti ir ļoti pārliecinoši: atklāta patiesība par mobilo tālruņu lietošanas saistību ar smadzeņu vēzi







Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atbalstītajā pārskatā par smadzeņu vēzi un mobilo tālruņu lietošanu nav konstatēta nekāda saistība starp šiem diviem faktoriem, raksta Daily Mail.

Bažas par mobilo ierīču izstarotā starojuma ietekmi uz veselību pastāv jau vairākus gadu desmitus. 2011. gadā PVO Vēža izpētes aģentūra to klasificēja kā iespējamu kancerogēnu cilvēkiem.

Tomēr jaunākajā pārskatā, kas balstīts uz vairāku desmitu pētījumu analīzi, veiktiem kopš 1994. gada, nav atklāta nekāda saistība starp mobilo telefonu lietošanu un vēzi.

Tas attiecas pat uz tiem cilvēkiem, kuri regulāri tālruni izmanto teju visu dienu.

Pārskata galvenais autors Kens Karipidis, kurš strādā Austrālijas Radiācijas un kodolenerģijas aizsardzības aģentūrā, uzsvēra, ka rezultāti ir ļoti pārliecinoši, it īpaši ņemot vērā mobilo tālruņu lietošanas ievērojamo pieaugumu.

Karipidis arī piebilda, ka smadzeņu vēža gadījumu skaits nav palielinājies.

Ekspertu grupa pētīja, vai pastāv saikne starp smadzeņu un siekalu dziedzeru vēzi, kā arī leikēmiju, un radio viļņu iedarbību, ko parasti izmanto bezvadu tehnoloģijās, piemēram, mobilajos telefonos, televizoros un bērnu monitoros.

Galīgajā analīzē tika iekļauti 63 pētījumi, kas veikti no 1994. līdz 2022. gadam, un tos izvērtēja 11 pētnieki no 10 valstīm, tostarp arī no Austrālijas valdības radiācijas aizsardzības iestādes.

Pārskata rezultāti liecina, ka, neskatoties uz straujo bezvadu tehnoloģiju izmantošanas pieaugumu, vēža saslimstība nav palielinājusies tikpat lielā mērā.

Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri bieži un ilgi runā pa telefonu vai ilgstoši izmanto mobilos tālruņus jau vairāk nekā desmit gadus.

Oklendas Universitātes vēža epidemioloģijas profesors un pētījuma līdzautors Marks Elvuds norādīja: “Nevienā no galvenajiem pētītajiem jautājumiem netika konstatēts paaugstināts risks.”

Pārskats seko līdzīgiem iepriekš veiktajiem pētījumiem. PVO un citas starptautiskās veselības aizsardzības iestādes jau iepriekš ir paziņojušas, ka nav pārliecinošu pierādījumu par mobilo tālruņu izstarotā starojuma negatīvo ietekmi uz veselību, taču aicina turpināt pētījumus šajā jomā.

PVO Vēža izpētes aģentūra (IARC) pašlaik klasificē šo starojumu kā “iespējami kancerogēnu” jeb 2.B klasē. Šī klasifikācija tiek izmantota, ja aģentūra nevar pilnībā izslēgt iespējamu saistību.

Tajā ietilpst arī citas plaši izplatītas vielas, piemēram, talka pulveris. Vairāki pētījumi norāda uz to, ka ir saistība starp talka lietošanu un elpvadu slimību biežumu, ieskaitot plaušu vēzi.

PVO padomdevēju grupa ir aicinājusi pēc iespējas ātrāk atkārtoti izvērtēt bezvadu starojuma klasifikāciju, ņemot vērā jaunākos datus, kas iegūti kopš pēdējā novērtējuma 2011. gadā.

Jaunais PVO novērtējums tiks publicēts nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Iepriekšējos pētījumos mobilo tālruņu starojums tika saistīts ar smadzeņu vēzi, taču Karipidis norāda, ka šie pirmie pētījumi bija kļūdaini.

Piemēram, daži no tiem balstījās uz gadījumu kontroles pētījumiem, kuros tika salīdzinātas smadzeņu vēža slimnieku atbildes ar to cilvēku atbildēm, kuriem šī slimība nav konstatēta.

Šāda pieeja var radīt neobjektivitāti, jo cilvēki ar smadzeņu audzējiem mēdz pārspīlēt par iedarbības līmeni, uzsver Karipidis.