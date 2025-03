Dziedātāja Anna Sedokova

42 gadus vecā dziedātāja Anna Sedokova sniegusi savu pirmo interviju pēc bijušā vīra, latviešu basketbolista Jāņa Timmas nāves. Lai gan sabiedrībā aizvien pieņemas spēkā spekulācijas par viņas iespējamo vainu Jāņa nāvē, viņa atklāja, ka tas viņai bijis tik smags pārdzīvojums, ka sākotnēji viņa nav nespējusi domāt par radošo darbību.​

“Es nesapratu, kā dzīvot tālāk, nemaz nerunājot par mūzikas rakstīšanu. Mēs ar dēlu palikām pilnīgi vieni. Jānis viņam bija visa viņa pasaule un labākais tēvs. Viņš sāka nodarboties ar basketbolu, jo dievināja viņu. Mūsu attiecības pēdējā laikā bija sarežģītas, bet viņu attiecības vienmēr bija īpašas,” teica dziedātāja.​

Sedokova atzina, ka bija grūti saglabāt mieru bērnu priekšā, kuri redzēja viņas stāvokli. Īpaši uztraucās 20 gadus vecā meita Alīna: “Alīnai bija neticami grūti. Viņa redzēja, caur ko es gāju pēdējos gados, un vēlējās mani aizsargāt. Bet viņa pati vēl ir bērns. Mēs kļuvām vēl tuvākas. Viņa ir vienīgais cilvēks pasaulē, kuram zvanu naktī, kad ir pavisam slikti. Vienkārši, lai klusētu kopā.”

Runājot par kritiku, ko saņēma pēc Timmas nāves, Sedokova teica: “Vienā brīdī man šķita, ka mani ienīst visa pasaule. Es trīs mēnešus neizgāju no mājas. Es baidījos no cilvēkiem. Es nevienam nenovēlu piedzīvot to, ko es pārdzīvoju. Jo šis sāpju līmenis ir ļoti augsts. To var saprast tikai tas, kurš ir zaudējis tuviniekus. Vienā mirklī es zaudēju visu. Es nevarēju strādāt. Nevarēju elpot. Varēju tikai izdzīvot.”​

Pēc Annas domām, viens no naida iemesliem bija tas, ka viņa un Jānis dzīvoja ļoti noslēgti, un neviens nezināja, kas notiek viņu ģimenē: “Tāpēc, acīmredzot, radās informācijas vakuums, ko komentēja visi, kuri vēlējās iegūt minūti slavas un reklamēties uz cilvēku nelaimes rēķina.” Pati Anna nebija gatava apspriest traģēdiju, tāpēc pēdējos mēnešos atteicās no intervijām.

Sarunā ar “Voice” Anna paskaidroja, ka devās uz studiju un uzrakstīja dziesmu vienas stundas laikā, kad saprata, ka vairs netiek ar sevi galā.

Jau vēstījām, ka Jāņa Timmas draugs Marks Pugačovs nav drošs, ka jebko izdosies pierādīt Krievijā, taču viņam ir informācija, ka naktī, kad nomira un it kā pakārās Jānis Timma, viņš pirms nāves esot saņēmis sitienu. Sitiens esot bijis pa liesu. Šobrīd Marks to vēl nevarot pierādīt, taču tas esot 100% droši, ka tieši tā ir noticis.

