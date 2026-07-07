“Dzēruši esam?” – “Ar jums nē!” Šoferu amizantākie un fifīgākie stāsti par tikšanos ar policiju 3
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi nav iemesls lepnumam, tomēr teju katram autovadītājam dzīvē gadījies kāds neveikls vai amizants brīdis pie stūres. Sociālajos tīklos šoferi dalījušies ar kuriozākajām situācijām, kurās viņus apturējusi policija.
Kāds autovadītājs atcerējās sarunu ar ceļu policistu, kurš jautāja: “Kur tad tā steidzamies?” Šoferis atzina vainu, ka braucis gan ātri, bet noteicis – pie sievasmātes. Policists pasmaidījis un palaida viņu tālāk, vien piekodinot braukt lēnāk.
Cits šoferis atzina, ka aiz prieka par došanos pakaļ kucēnam pat apdzinis policijas ekipāžu. “Tik ļoti sapriecājāmies, ka braucam pēc kucēna, ka aiz sajūsmas apdzinām ceļu policiju. Sods, protams, bija pelnīts!” viņš rakstīja.
Arī Valsts policijas vietnē “Thread” iesaistījās diskusijā, norādot, ka policistiem nav svešs humors. “Ienācām palasīt komentārus un pārliecināties, ka arī policistiem ir humora izjūta,” rakstīja policijas pārstāvji.
Kāds autovadītājs dalījās īpaši neparastā pieredzē ar policijas Subaru. “Man bija tāda pati, nu gandrīz, kā netrafarētā policijas mašīna. Ziemā apturēja. Pēc neilgas sarunas noskaidrojām, kas par dzinēju, kārbu utt. Sarunājām uzskrieties,” viņš atcerējās.
Diskusijas dalībnieki atzina – situācijas uz ceļa mēdz būt dažādas, taču galvenais ir ievērot noteikumus un arī saspringtos brīžos saglabāt cilvēcību. Lūk, komentāru izlase par to, kā dažādi šoferīšiem izgājis uz ceļa.