“Darba apmērs nemainās, alga samazinās.” Skolas direktore brīdina par kādu bīstamību nozarei rudenī 23
Izmaiņas izglītības finansēšanas modelī ietekmē ne tikai mazās lauku skolas, bet arī lielās izglītības iestādes un pedagogu darbu. Par to TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore un angļu valodas pedagoģe Darja Voitjuka.
Viņa norādīja, ka diskusijas par izglītības finansējumu ilgst jau ilgu laiku un tajās iesaistījušies arī tālmācības pārstāvji. “Esmu piedalījusies daudzās diskusijās, klausījusies dažādas sēdes, arī pašvaldību sēdes, lai izprastu kopējo situāciju. Tālmācībai ir savas nianses, tomēr jāpiekrīt gan daudzu pašvaldību viedoklim, gan izglītības ministrei – finansēšanas modelis noteikti būtu jāpārskata,” sacīja Voitjuka.
Vienlaikus viņa atzina, ka nav pārliecināta, vai nepieciešamās izmaiņas iespējams ieviest pietiekami ātri, jo lēmumu pieņemšanas process ir ilgs, bet sekas skolas izjūt jau šobrīd.
Direktore uzsvēra, ka problēma neattiecas tikai uz mazajām skolām, kuras varētu tikt slēgtas vai reorganizētas. “Ja skola tiek slēgta vai apvienota, citām skolām jārēķinās ar papildu skolēnu pieplūdumu. Rodas jautājums, vai šajās skolās pietiek telpu, aprīkojuma un pedagogu, lai nodrošinātu mācību procesu,” skaidroja Voitjuka.
Viņa piebilda, ka īpaši svarīgs ir arī atbalsta personāla jautājums. “Ja skolās ierodas bērni ar mācīšanās traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām, nepieciešams pietiekams atbalsta personāls, lai nodrošinātu kvalitatīvu iekļaujošo izglītību. Tas viss ir cieši saistīts.”
Runājot par ietekmi uz tālmācības skolām, Voitjuka atzina, ka finansējuma samazinājums ir ļoti būtisks. “Diemžēl mums finansējums ir pamatīgi samazināts. Mēs ļoti cīnījāmies par šo jautājumu, jo tas tieši ietekmē pedagogu atalgojumu,” viņa sacīja.
Pēc direktores teiktā, skolotājiem nācies paziņot nepatīkamu ziņu – darba apjoms nemainīsies, taču atalgojums kļūs mazāks. “Pedagogi tika nostādīti ļoti skumja fakta priekšā – darba apjoms nemainās, bet alga samazinās. Nākamnedēļ būs jāizsniedz jaunās tarifikācijas, un, visticamāk, saņemšu zvanus no pedagogiem, kuri lems par aiziešanu no darba,” atzina Voitjuka.
Viņa uzsvēra, ka darba slodzi samazināt nav iespējams, jo tas neizbēgami ietekmētu izglītības kvalitāti. “Ja samazināšu darba apjomu, cietīs kvalitāte. Rezultātā skolās paliks strādāt tie, kuriem pedagoga darbs patiešām ir sirdslieta,” secināja Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore.