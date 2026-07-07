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Jautājums visiem tālbraucējiem: Ja jums brauciena laikā saplīst riepa, kāpēc jūs to atstājat ceļmalā? 30

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LA.LV
21:39, 7. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ne tikai Latvijā, arī daudzviet pasaulē gar lielceļiem nereti redzamas pamestas kravas automašīnu riepas. Socvietnē “Threads” izvērtusies diskusija – kāpēc pēc riepas nomaiņas vecā tiek atstāta ceļmalā, nevis nogādāta utilizācijai?

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“Jūs taču braucat ar fūrēm, kurās ir pietiekami daudz vietas, lai pēc riepas nomaiņas saplīsušo riepu paņemtu līdzi un vēlāk nodotu utilizācijai. Kāpēc tā vietā riepas paliek šosejas malā, piesārņojot apkārtni?” vaicā kāds autovadītājs.

Komentāros citi skaidro, ka situācija ne vienmēr ir tik vienkārša. “Nav jau tā, ka fūres visu laiku braukā tukšas. Un vai esi kādreiz mēģinājis pacelt kravas auto riepu pusotra metra augstumā? Bet neatbalstu to atstāšanu grāvmalās,” raksta viens no šoferiem.

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Cits piebilst, ka rezerves riteņa vietā bojātajai riepai bieži vien vienkārši nepietiek vietas. “Disks parasti tiek savākts. Gumijas daļa paliek, jo rezerves riteņa turētājā vietas nav, bet kravas nodalījumā ir krava,” skaidro autovadītājs.

Tomēr ne visi šādu rīcību attaisno. “Tāpēc, ka viņiem dziļi vienalga,” uzskata kāda komentētāja.

Savukārt cita norāda uz drošības aspektu: “Man vairāk ir jautājums – ar kādām riepām tiek braukts, ja tās sprāgst regulāri? Viena sprāga tieši brīdī, kad fūre brauca man blakus. Paldies Dievam, neiebraucu kokā.”

Eksperti atgādina, ka nolietotas riepas nav tikai vizuāls piesārņojums. Tās sadalās ļoti lēni – desmitiem un pat simtiem gadu, izdala mikroplastmasu un citas videi kaitīgas vielas. Turklāt ceļmalā atstātas riepas var kļūt par šķērsli ceļu uzturētājiem un radīt papildu riskus satiksmes dalībniekiem, ja tās nonāk uz brauktuves.

Šeit ieskats komentāros!

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