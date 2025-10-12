Foto: Canva

Pieaugušie lauza galvas – izrādās, ne visi spēj atrisināt sākumskolas uzdevumu matemātikā 0

kokteilis.lv
12:41, 12. oktobris 2025
Kokteilis Testi

Vai tev šķiet, ka matemātikā esi nepārspējams? Iespējams, tā domāja daudzi pieaugušie, pirms ieraudzīja vienādojumu, ko publicējis kāds tērzēšanas platformas “X” lietotājs.

Vienādojumu būtu jāprot atrisināt trešās klases skolēniem, taču pat visi pieaugušie to nespēj paveikt bez kļūdām.

Pamēģini pats!

50 / 5 × 2 + 10 = ?

