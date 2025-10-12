Pieaugušie lauza galvas – izrādās, ne visi spēj atrisināt sākumskolas uzdevumu matemātikā 0
Vai tev šķiet, ka matemātikā esi nepārspējams? Iespējams, tā domāja daudzi pieaugušie, pirms ieraudzīja vienādojumu, ko publicējis kāds tērzēšanas platformas “X” lietotājs.
Vienādojumu būtu jāprot atrisināt trešās klases skolēniem, taču pat visi pieaugušie to nespēj paveikt bez kļūdām.
Pamēģini pats!
50 / 5 × 2 + 10 = ?
Can you solve this ⁉️🤔 #math pic.twitter.com/r1Sm0DtRxE
— 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙏𝙝𝙚𝙎𝙞𝙡𝙤𝙨♪♪ (@BholanathDutta) September 26, 2025