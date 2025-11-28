“Neesošu sviestu cenšas izsmērēt lielā platībā!” Uzņēmējs skaidro, kur pazūd nauda veselības aprūpē 0
Latvijas veselības aprūpes sistēmā finansiālas problēmas nav nekāds jaunums, un problēmas sakne nav mainījusies jau gadiem ilgi. Par to TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” stāsta uzņēmējs Ģirts Rungainis, norādot, ka joprojām tiek uzturēta sistēma, kurā nauda plūst neefektīvi un nereti nonāk tur, kur tā nav visvairāk vajadzīga.
Rungainis uzskata, ka atbilde uz jautājumu – kur paliek nauda – nav mainījusies jau kopš padomju laikiem: ir jāmaina sistēma. Viņaprāt, šobrīd finanšu līdzekļi tiek izmantoti nelietderīgi, jo vienmēr ir cilvēki, kas gūst labumu gan privātajā, gan publiskajā sektorā.
Viņš norāda, ka nereti pakalpojumi tiek uzturēti arī tur, kur tie nav nepieciešami, bet ir skaidrs, ka nauda ir vajadzīga: “Neesošu sviestu cenšamies izsmērēt lielā platībā.”
Rungainis atklāj, ka daļai Latvijas ārstu algas ir augstākas nekā vadošajās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā. Tajā pašā laikā jaunie ārsti saskaras ar būtiskām problēmām. Sistēmā veidojas “kabatas”, kurās sakrājas lieli līdzekļi un peļņa ir ļoti augsta.
“Ir uzkrājušās neefektivitātes,” piebilst Rungainis.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) atzina, ka “visām nepieciešamībām līdzekļu nepietiek” ne šogad, ne nākamgad.
Veselība ministrija (VM) komisijā prezentēja likumprojektu par nozares budžetu 2026. gadam un ietvaru 2026.-2028. gadam. Pēc VM datiem, kopējie izdevumi 2026. gadā pieaugs par 27,4 miljoniem eiro jeb 1,4% – līdz 1,965 miljardiem eiro (šogad ir 1,938 miljardi eiro), bet pēc tam stabilizēsies ap 1,95 miljardiem eiro gadā.
Vienlaikus VM paredz pastāvīgu administratīvo izdevumu samazinājumu – 4,6 miljonus eiro gadā no 2026. gada, kā arī papildu 2,043 miljonu eiro samazinājumu no 2027. gada, atceļot novērtēšanas prēmijas.
“Samazinājums netiks īstenots uz pacientu rēķina – to nodrošināsim, pārskatot administratīvās funkcijas, apvienojot līdzīgās un novēršot dublēšanos,” sacīja VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins.
Saeimas deputāte un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska (ZZS) sēdē izteicās, ka veselības aprūpes nozares budžets nākamajam gadam un vidējā termiņa ietvars ir “dramatisks”, un, turpinoties lejupejošai finansējuma līknei, valsts apmaksāto pakalpojumu apjoms ar katru gadu samazināsies.