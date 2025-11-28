Foto: Scanpix/AFP/LETA

"Eiropieši var darīt visu, ko vēlas." Atklāj, kādu cenu Tramps patiesībā gatavs maksāt par mieru Ukrainā

28. novembris 2025
Trampa administrācija ir gatava atzīt Krimu un citas okupētās Ukrainas teritorijas par Krievijas Federācijas daļu, lai pārliecinātu Kremli parakstīt līgumu par kara izbeigšanu.

Tieši ar šo priekšlikumu Tramps sūta uz Maskavu savu īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un znotu Džaredu Kušneru, ziņo “The Telegraph”.

“Kļūst arvien acīmredzamāks, ka amerikāņiem nerūp Eiropas nostāja. Viņi saka, ka eiropieši var darīt visu, ko vēlas,” izdevumam pastāstīja informēts avots, kurš vēlējās palikt anonīms.

“Telegraph” norāda, ka dienu iepriekš Vladimirs Putins publiskā paziņojumā arī minēja, ka Krimas, Luhanskas un Doneckas apgabalu juridiska atzīšana par Krievijai piederošām būs viens no galvenajiem jautājumiem sarunās par tā dēvēto Trampa miera plānu.

Ārzemju avoti norāda, ka vienlaikus ASV plāns paredz, ka Ukraina netiks spiesta atzīt Krievijas tiesības uz okupētajām teritorijām.

