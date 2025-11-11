Latvijas Valsts eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 2024.gada martā.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Piedodiet…” Vaira Vīķe-Freiberga atklāj iemeslu, kāpēc neieradās īpašā pasākumā, kurā viņu ļoti gaidīja 0

14:11, 11. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Režisora Dzintara Dreiberga jaunākās kinolentes “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” patronese ir eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa ļoti tika gaidīta ierodamies uz filmas pirmizrādi, kas norisinājās 6.novembrī “Forum Cinemas” telpās, tomēr tautā mīlētā un cienītā eksprezidenta tā arī neieradās. Kāpēc?

Vaira Vīķe-Freiberga gan bija uzrakstījusi vēstuli. Tajā viņa rakstīja: “Piedodiet, ka grūtu, pēkšņu apstākļu dēļ nesvinu filmas pirmizrādes prieku šodien kopā ar jums Rīgā.”

Žurnāls “Privātā Dzīve” noskaidroja iemeslu eksprezidentes kā filmas patroneses nebūšanai pirmizrādē. Tas saistīts ar veselību – viņa ir apslimusi un spēkus gūst savā lauku īpašumā Īvandē.

Tomēr bijusī prezidente filmu noskatījās pirms pirmizrādes un ļoti to slavēja. “Es raudāju, es dzīvoju līdzi, smējos, aplaudēju par skaistiem un svarīgiem grozā trāpītiem metieniem. Filma parāda un atgādina, kā lauž un nesalauž. Kā var ar gribasspēku un mērķtiecību, titānisku spēku un apņēmību daudz izdarīt un sasniegt lielas lietas. Skatieties filmu! Novērtējiet! Apspriediet! Sviniet svētkus,” latviešiem sacīja eksprezidente.

