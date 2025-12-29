Ukrainas armijas bijušais virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs.
Ukrainas armijas bijušais virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs.
Foto: AP/SCANPIX

Zalužnijs, iespējams, gatavojas veikt nozīmīgu soli – avoti atklāj, kas viņam ir padomā 0

LA.LV
11:04, 29. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas Bruņoto spēku komandieris Valērijs Zalužnijs janvāra sākumā plāno pamest diplomātisko amatu Londonā, ziņo Radio NV, atsaucoties uz četriem avotiem politiskajās un diplomātiskajās aprindās.

Avoti, kas ir tuvi Ukrainas prezidenta birojam, norāda, ka Zalužnijs vēl dažas nedēļas atpakaļ, uzturoties Kijivā, personīgi paziņojis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim par vēlmi atstāt pašreizējo amatu.

“Viņi ar prezidentu apsprieda dažādas iespējamās pozīcija Zalužnijam, sākot no premjerministra līdz prezidenta biroja vadītāja amatam, taču toreiz viņš neizrādīja nekādu interesi,” stāsta avoti.

Citi informācijas avoti atzīmē, ka Zalužnijs kādu laiku apsvēris iespēju ieņemt arī Ukrainas vēstnieka amatu ASV vai atgriezties kā Bruņoto spēku komandieris, taču šobrīd konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti. Pašlaik par Ukrainas vēstnieka maiņu ASV netiek runāts.

“Visticamāk, Zalužnijs vēlas atgriezties Kijivā. Viņš varētu paziņot par šo lēmumu jau nākamā gada 4.-5. janvārī, ja nekas neietekmēs viņa izvēli,” atklāj viens no avotiem.

Radio NV mēģināja sazināties ar Ukrainas vēstniecības preses dienestu Lielbritānijā, taču atbildes pagaidām nav saņēmuši.

Valerijs Zalužnijs tika atbrīvots no Ukrainas Bruņoto spēku komandiera amata 2024. gada 8. februārī, bet 9. maijā tajā pašā gadā tika iecelts par Ukrainas vēstnieku Lielbritānijā.

