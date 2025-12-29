FOTO: Valsts policija
Ogres novadā notikusi traģiska autoavārija: ir bojāgājušie un ievainotie 0

LETA
15:31, 29. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Ogres novadā pie Ķeipenes uz autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) traģiska ceļu satiksmes negadījuma dēļ daļēji bloķēta satiksme.

Nepieciešamības gadījumā apbraukšana iespējama pa autoceļiem Garkalne-Alauksts (P3), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) un Augšlīgatne-Skrīveri (P32), platformā “X” vēsta VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas notikusi sadursme starp divām vieglajām automašīnām, kā rezultātā bojā gājusi viena persona un trīs personas cietušas.

Notikuma vietā turpina darbu atbildīgie dienesti un patlaban satiksme daļēji ir atjaunota.

