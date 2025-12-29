Andris Rāviņš
Andris Rāviņš ar plašāka vai šaurāka mēroga politiku bijis saistīts teju visu savu karjeru, taču lielākoties viņa vārds visiem saistās ar darbu Jelgavas domē, kur viņš pirmo reizi tika ievēlēts 2001.gadā, bet vēlāk kļuva par visilgāk amatā esošo Latvijas pašvaldības vadītāju.

Pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām, kurās Zaļo un Zemnieku savienība zaudēja vairākumu pašvaldībā, A. Rāviņa vietā par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Daģis, un ilggadējais pašvaldības vadītājs darbu turpināja kā Jelgavas domes ierindas deputāts.

Soctīklotājiem toties nav paslīdējis garām, ka šī gada nogalē A.Rāviņš ticis jaunā un visnotaļ ērtā amatā, kļūstot par Ekonomikas ministrijas ārštata padomnieku stratēģiskās komunikācijas jautājumos.

Lai gan pats par sevi šis fakts nav nekas ārkārtējs, un ir tikai loģiski, ka politikā pieredzējuši ļaudis šajā jomā savu karjeru arī turpina, tomēr soctīklotājiem ir ko teikt un uzmanību piesaista, piemēram, tas, cik nemanāmi notikusi nonākšana jaunajā amatā.

Turpinājumā tautas komentāri!

