Putinās ne pa jokam! Sinoptiķi brīdina, ka vietām gaidāma sniega vētra un 20 centimetrus bieza sniega kārta 0
Tuvākajā diennaktī Latvijā palaikam snigs, vietām snigs stipri un putinās, Kurzemes rietumkrastā gaidāma pat sniega vētra un pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi.
Pirmdienas vakarā daudzviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā stipri snigs un putinās. Naktī stiprākie nokrišņi prognozēti Kurzemes rietumos, otrdien Dienvidkurzemes piekrastē iespējama aptuveni 20 centimetrus bieza sniega sega un dziļākas kupenas.
Kurzemes rietumkrastā gaidāms arī pērkona negaiss un sniega vētra – ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās var sasniegt 24-29 metrus sekundē.
Savukārt no Rīgas līča nākoši sniega mākoņi stiprus nokrišņus otrdien sagādās vietām galvaspilsētas reģionā, Zemgalē un Kurzemes austrumos. Arī šajos mākoņos iespējami daži pērkondārdi.
Mazāk spēcīga snigšana otrdien gaidāma arī citviet Latvijā, daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule. Austrumu novados pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, pārējā valstī tas būs brāzmaināks.
Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz -2..-8 grādiem, daļā piekrastes tā svārstīsies ap nulli. Maksimālā temperatūra dienā būs 0..-5 grādi.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem snigs un putinās, iespējams spēcīgs sniegputenis. Pūtīs brāzmains ziemeļu vējš, pilsētas ziemeļos gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..-3 grādi.