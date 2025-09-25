Piektdien laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies. Laika prognoze 0
Piektdien laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, gaiss kļūs par kādu grādu siltāks, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs daļēji mākoņainas, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Naktī un no rīta vietām būs migla. Saglabāsies lēns vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +1 grāda dažviet valsts dienvidos līdz +10 grādiem Vidzemes piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz +13..+17 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņi daļēji klās debesis. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs aptuveni +10 grādi naktī un līdz +16 grādiem dienā.