Šoruden apceļojam Latvijas pilsētas, lai iedvesmotu jūs doties interesantās brīvdienās. Turpinām rakstu sēriju ar vienu no jaunākajām Latvijas pilsētām – Aizkraukli! Tās vēsture pilsētas statusā sākās vien 1967.gadā.
Šogad Aizkraukle svinēja savu 58. dzimšanas dienu. Viennozīmīgi, ka šīs pilsētas simboli ir Daugavas krasts un Pļaviņu hidroelektrostacija, bet pilsētas ielās atradīsiet arī citus dārgakmeņus, kas stāstīs jums īpašus stāstus.
Te vienuviet sastopas daba, vēsture un mūsdienu aktivitātes – sākot ar muzeju ekspozīcijām un kultūras mantojumu, beidzot ar aktīvās atpūtas iespējām un gleznainām pastaigu takām. Pilsētas viesus gaida gan iespēja doties ceļojumā cauri laikiem, gan piedzīvot Daugavas varenību un iepazīt vietas, kas raksturo Aizkraukles unikālo raksturu.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Aizkrauklē!