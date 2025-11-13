“Es palieku pie sava..” Timmas draugs Pugačovs pēc ilgas klusēšanas atklāj detaļas par abu pēdējo tikšanos 0
Tuvojas gads, kopš mūžībā aizgāja basketbolists Jānis Timma. Viņa piederīgajiem un draugiem joprojām ir ārkārtīgi grūti samierināties ar notikušo, kā arī joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā “Sapnis citā Amerikā” Lauris Reiniks viesojās Maiami, kur tikās arī ar Jāņa Timmas tuvu draugu Marku Pugačovu.
Marks Maiami nodrošina luksusa transporta pakalpojumus, sākot ar automašīnām un beidzot ar privātajām lidmašīnām. Sarunas gaitā Pugačovs dalījās atmiņās par Jāni, atklājot viņa ambiciozos sapņus un nākotnes plānus. Šī iemesla dēļ Markam joprojām ir grūti un sāpīgi pieņemt domu, ka Timma pats izvēlējies pārtraukt dzīvi.
Pugačovs pastāstīja, ka viņu draudzība sākās 2021. gadā: “Viņš man uzrakstīja, ka atrodas Maiami un vēlas visforšāko automašīnu. Tā sākās mūsu pazīšanās.” Sākotnēji sadarbība bija tikai profesionāla, taču vēlāk viņi kopīgi apmeklēja restorānus, kuros ilgi sarunājās, pīpējot ūdenspīpi. Marks uzsvēra, ka viņš reti veido tik draudzīgas un ciešas attiecības ar saviem klientiem: “Tā gadās ļoti reti, bet ar Jāni mums uzreiz izveidojās kontakts. Varu roku likt uz sirds – viņš bija brīnišķīgs cilvēks.”
Atbildot uz jautājumu par to, kā viņš atceras traģiskās ziņas saņemšanas brīdi, Marks stāstīja: “Kad ieraudzīju ziņu, ka Jānis ir miris, sākumā domāju, ka tas ir izspēlēts joks. […] Vispirms man sāka birt asaras, es sāku raudāt un domāju – kā tā? Vēl nesen kopā pīpējām ūdenspīpi, viņš stāstīja par saviem plāniem, par to, kā grib izveidot basketbola skolu. Viņam bija lieli dzīves plāni.”
Marks atklāj, ka bija apjucis, uzzinot, ka Jānis pats izdarījis pašnāvību: “Viņam bija lieli plāni, cilvēks tik ātri neaiziet. Es viņu pazinu, Jānis nebija no tiem, kas ietu kārties, tāpēc es palieku pie sava, ka tur kāds pielika roku.”
Kā vēstīts, Jāņa Timmas dzīve pāragri beidzās Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Šī gada 2. jūlijā Jānim Timmam būtu apritējuši 33 gadi.
