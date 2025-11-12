No šīs slimības neizglābjas pat bagātākie: kā atpazīt viltīgo audzēju, kura simptomi ir līdzīgi citām bieži izplatītām slimībām? 0
Šonedēļ visā pasaulē atzīmē Starptautisko neiroendokrīno audzēju (NET) dienu, lai pievērstu uzmanību šai retajai, bet arvien biežāk diagnosticētajai slimībai. NET ir ļoti viltīgi audzēji – to simptomi ir nespecifiski un bieži līdzinās citām slimībām, piemēram, astmai, diabētam, kuņģa darbības traucējumiem vai menopauzei. Tādēļ nereti cilvēki tiek diagnosticēti kļūdaini vai saslimšana atklāta vēlīnās stadijās, kad palīdzības iespējas ir ierobežotas.
Latvijā šī saslimšana ik gadu tiek atklāta vien 200 – 300 cilvēkiem, taču statistika liecina, ka reālais skaits varētu būt divas līdz trīs reizes lielāks. No NET miruši tādas slavenības kā “Apple” zīmola dibinātājs Stīvs Džobss, kā arī dziedātāja Areta Franklina. Lai izglītotu Latvijas sabiedrību un mediķus par šo reto saslimšanu, Latvijā dibināts “Zebru klubs”, kas šogad svin 10 gadu jubileju. Tā biedri ir vairāku specialitāšu ārsti, kā arī NET pacienti.
NET ir reta saslimšana, kas veidojas no neiroendokrīnajām šūnām, kuras mūsu organismā ir izvietotas visos audos – ādā, plaušās, gremošanas traktā, smadzenēs un citur. Tie var attīstīties ļoti lēni, neradot būtiskus simptomus, tādēļ bieži tiek atklāti tikai pēc vairākiem gadiem vai nejauši – plānveida izmeklējumu vai operāciju laikā.
Diemžēl, tas nozīmē, ka daudziem pacientiem pareizā diagnoze tiek noteikta novēloti, kad audzējs jau ir izplatījies. Bieži vien pacients gadiem tiek ārstēts pavisam no citas slimības, tas ir – ārstēts nepareizi. Pētījumi liecina, ka gandrīz puse NET gadījumu tiek diagnosticēta vēlīnā stadijā – ar metastāzēm. Savukārt, ja audzēju izdodas atklāt laicīgi, pacientiem ir ievērojami labākas izredzes dzīvot ilgāk un ar labu dzīves kvalitāti.
“Zebru klubs” savu vārdu ieguvis pateicoties slimības unikālajai gaitai. NET var būt ļoti dažādi – atšķiras gan to atrašanās vieta, gan augšanas ātrums, gan simptomi. Tieši šī daudzveidība ir iemesls, kāpēc par slimības simbolu izvēlēta zebra – dzīvnieks, kuram, tāpat kā NET pacientiem, nav divu vienādu svītru jeb slimības izpausmju. Tāpat, tas ārstiem atgādina par “domāšanu ārpus kastes”– kad dzirdi dārdam pakavus, domā par zebrām, nevis zirgiem.