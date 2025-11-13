VIDEO. Japānai uzbrūk milzīgas nedienas! Sliktas zīļu ražas dēļ iedzīvotājiem dzīve kļūst patiesi bīstama 0

LETA
14:55, 13. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Japānā turpinot pieaugt lāču uzbrukumu skaitam, policisti no ceturtdienas pret lāčiem var izmantot šautenes, jo ir pārskatīti stingrie ieroču izmantošana likumi, pavēstīja varasiestādes.

Kopš aprīļa Japānā lāču uzbrukumos nogalināts rekorddaudz cilvēku – 13.

Teju katru dienu tiek ziņots par gadījumiem, kad lāči iekļuvuši mājās, klaiņo skolu tuvumā, ieklīst lielveikalos. Tas esot tāpēc, ka šogad bijusi slikta zīļu raža, un lāči meklē iztiku tuvāk cilvēkiem.

Lielākā daļa uzbrukumu pieredzēta ziemeļu prefektūrās Akitā un Ivatē.

Vietējās amatpersonas ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka ceturtdien stājas spēkā izmaiņas ieroču lietošanas noteikumos, par ko tika paziņots pagājušajā nedēļā.

ASV un citu Rietumvalstu vēstniecības mudinājušas savus pilsoņus nedoties vienatnē pastaigās apvidos, kur notikuši lāču uzbrukumi.

Japāna pagājušajā nedēļā operācijā pret lāčiem iesaistīja armiju. Tiesa, operācijā iesaistītajiem karavīriem nav šaujamieroču un viņi lāčus nemedīs.

